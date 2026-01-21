Nawrocki w Davos: USA najważniejszym sojusznikiem Polski. "NATO pozostaje stabilne"

Stany Zjednoczone są najważniejszym polskim sojusznikiem – podkreślił Nawrocki. Ocenił też, że pomimo napięć wokół Grenlandii, Sojusz Północnoatlantycki jest "stabilny".

Prezydent wyraził nadzieję, że kwestia Grenlandii zostanie rozwiązana na drodze dyplomatycznej.

90 proc. absolwentów szkół nie umie zrobić 100 proc. testu. Geografia. Grenlandia. Dasz radę 10/10?

Nawrocki występuje w panelu dyskusyjnym poświęconym obronności Europy, w którym udział biorą m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb.

