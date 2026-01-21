Stany Zjednoczone są najważniejszym polskim sojusznikiem – podkreślił Nawrocki. Ocenił też, że pomimo napięć wokół Grenlandii, Sojusz Północnoatlantycki jest "stabilny".

Prezydent wyraził nadzieję, że kwestia Grenlandii zostanie rozwiązana na drodze dyplomatycznej.

Nawrocki w Davos: USA najważniejszym sojusznikiem Polski. "NATO pozostaje stabilne"

Nawrocki występuje w panelu dyskusyjnym poświęconym obronności Europy, w którym udział biorą m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb.