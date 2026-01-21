USA są najważniejszym polskim sojusznikiem, a NATO jest "stabilne" - powiedział w środę prezydent Karol Nawrocki, który bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos (WEF).
Stany Zjednoczone są najważniejszym polskim sojusznikiem – podkreślił Nawrocki. Ocenił też, że pomimo napięć wokół Grenlandii, Sojusz Północnoatlantycki jest "stabilny".
Prezydent wyraził nadzieję, że kwestia Grenlandii zostanie rozwiązana na drodze dyplomatycznej.
Nawrocki w Davos: USA najważniejszym sojusznikiem Polski. "NATO pozostaje stabilne"
Nawrocki występuje w panelu dyskusyjnym poświęconym obronności Europy, w którym udział biorą m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb.
