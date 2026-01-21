Prezydent Karol Nawrocki musi zmierzyć się z falą krytyki. Sonda przeprowadzona po ostatnich kontrowersjach wokół weta prezydenckiego pokazuje wyraźny podział społeczeństwa, w którym górę biorą przeciwnicy obecnej polityki pałacu.

Jak podaje gazeta.pl, aż 49 procent uczestników sondy ocenia prezydenturę zdecydowanie negatywnie. Jeśli doliczymy do tego osoby, które wybrały opcję "raczej negatywnie", przewaga krytyków staje się przytłaczająca.

Stabilny bastion poparcia

Mimo silnej krytyki, prezydent wciąż posiada wierną grupę zwolenników. Sonda wykazała, że Karol Nawrocki może liczyć na "twardy elektorat", który nie waha się wystawiać mu najwyższych not. Zdecydowaniepozytywnie ocenia go ponad 31 procent głosujących. Raczej pozytywnie zebrało znacznie mniej głosów. Zwolennicy prezydenta rzadko wybierają umiarkowane stanowisko. Jeśli już popierają Karola Nawrockiego, robią to w sposób zdecydowany i jednoznaczny.

Tylko 2 proc. nie ma zdania

Najbardziej zaskakującym wynikiem badania jest niemal całkowity brak osób niezdecydowanych. Opcję "trudno powiedzieć" zaznaczyło mniej niż 2 procent ankietowanych. Jak podaje gazeta.pl, tak marginalny wynik świadczy o tym, że prezydentura Nawrockiego polaryzuje Polaków do granic możliwości. Każda decyzja głowy państwa wywołuje natychmiastową reakcję. Obywatele uważnie śledzą politykę i mają już wyrobione, konkretne opinie.

Co wywołało taką reakcję?

Emocje podgrzał nocny wpis ambasadora USA oraz wspomniane weto prezydenta. Te wydarzenia stały się bezpośrednim impulsem dla dziesiątek tysięcy ludzi (ponad 34 tys. głosów w jeden dzień), by wyrazić swoje zdanie w sieci. Eksperci przewidują, że kolejne działania Karola Nawrockiego będą oceniane równie surowo i intensywnie.