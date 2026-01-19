Mogę potwierdzić, że prezydenta Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do udziału w pracach tejże Rady od Donalda Trumpa - powiedział Przydacz na poniedziałkowym briefingu prasowym pytany o doniesienia portalu Onet o takim zaproszeniu. Dodał, że "będzie to przedmiotem rozmów ze stroną amerykańską już w najbliższym czasie".

Co do finalnych decyzji proszę pozwolić, aby najpierw strona amerykańska poznała odpowiedź prezydenta RP - powiedział szef BPM.

Rzecznik MSZ Marcin Wewiór przekazał dziennikarzom w poniedziałek, że resort spraw zagranicznych pośredniczył w przekazaniu zaproszenia. Mogę tylko potwierdzić, że MSZ pośredniczyło w przekazaniu zaproszenia adresowanego do pana prezydenta - przekazał Wewiór.

Trump zaprasza Nawrockiego do Rady Pokoju. Czy prezydent przyjmie zaproszenie?

Rada ma przede wszystkim nadzorować realizację planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy, ale nie wyklucza się, że zajmie się też innymi konfliktami międzynarodowymi, w tym wojną na Ukrainie i sytuacją w Wenezueli. Na czele Rady ma stać Trump, a według części mediów stałe członkostwo w niej ma kosztować ponad 1 mld dolarów w gotówce.

Zaproszenie do Rady opublikował w niedzielę węgierski premier Viktor Orban, a według agencji AFP otrzymało je około 60 krajów, w tym m.in. Egipt, Turcja i Kanada. W poniedziałek poinformował, że zaproszenie otrzymał też przywódca Rosji Władimir Putin.