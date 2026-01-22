Trump wręczy Puchar Świata FIFA w towarzystwie Infantino

Organizatorem mistrzostw świata w 2026 roku będą Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Finał mundialu rozegrany zostanie 19 lipca na stadionie w East Rutherford niedaleko Nowego Jorku. Zwycięzcy turnieju trofeum odbiorą z rąk prezydenta USA - oświadczył podczas Forum Ekonomicznego w Davos szef FIFA, który zaznaczył, że Trump dokona tego w jego towarzystwie.

Reklama

Infantino jednocześnie nie wyjaśnił, czy w ceremonię wręczania Pucharu Świata FIFA będą zaangażowani przywódcy dwóch pozostałych współgospodarzy mundialu - prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum i premier Kanady Mark Carney.

Bliskie relacje prezydenta USA z szefem FIFA

Szef FIFA od dłuższego czasu utrzymuje bliskie relacje z prezydentem Trumpem, który w grudniu był gościem honorowym losowania grup turnieju finałowego. Podczas uroczystości amerykański przywódca otrzymał - przyznaną po raz pierwszy - Pokojową Nagrodę FIFA.

Z kolei pół roku wcześniej podczas klubowego mundialu Infantino i Trump wspólnie uhonorowali zwycięską drużynę - Chelsea Londyn. Prezydent USA wywołał zaskoczenie, gdyż wbrew tradycji pozostał na podium do pamiątkowego zdjęcia piłkarzy z trofeum. Dopiero po chwili szef FIFA wskazał mu drogę zejścia ze sceny.

Putin też wręczał trofeum zwycięzcom mundialu

Reklama

Udział głów państw w ceremonii wręczenia nagród podczas mistrzostw świata jest tradycją. W 2022 roku uczestniczył w niej emir Kataru, a cztery lata wcześniej w Rosji prezydent Władimir Putin.

Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. Po raz pierwszy weźmie w nim udział 48 zespołów. Do wyłonienia triumfatora potrzebne będą 104 mecze.