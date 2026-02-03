Klimat wpływa na ceny mieszkań. Dane nie pozostawiają wątpliwości

Badacze rynku nieruchomości nie mają wątpliwości: zmiany klimatu realnie przekładają się na wartość budynków. Ryzyko powodzi, pożarów, suszy czy ekstremalnych upałów coraz częściej pojawia się na liście kryteriów branych pod uwagę przez kupujących.

"Rzeczpospolita" przytacza analizę hiszpańskich ekonomistów, którzy zestawili dane z rynku nieruchomości z lokalnymi warunkami atmosferycznymi. Wnioski są jednoznaczne:

"Odkryliśmy, że ekstremalne upały przekładają się na wartość nieruchomości. Każdy dodatkowy dzień w roku z temperaturą powyżej 35 stopni Celsjusza oznacza średni spadek wartości o 1,40 euro za metr kwadratowy, gdy chodzi o ceny sprzedaży, oraz 0,0059 euro przy miesięcznym wynajmie w tej samej prowincji" - informują. To sygnał, że klimat przestaje być abstrakcyjnym problemem, a zaczyna realnie wpływać na portfele właścicieli.

Urbanistyka pod presją pogody. Nowe podejście do planowania

Hiszpańscy badacze wskazują, że zmiany klimatyczne mogą wkrótce oddziaływać nie tylko na ceny, ale także na plany urbanistyczne i regionalne strategie rozwoju. Temperatury, deficyt wody, zagrożenia powodziowe czy pożarowe coraz częściej są analizowane jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

W krajach Europy Zachodniej potencjalni nabywcy przynoszą na spotkania raporty ryzyka klimatycznego, dane o historycznych powodziach czy prognozy erozji gruntu. Jak podkreśla brytyjska konsultantka cytowana przez "Rzeczpospolitą", odporność na skutki zmian klimatu staje się jednym z kluczowych argumentów zakupowych.

Polska nie jest wyjątkiem. Kupujący też zaczynają kalkulować ryzyko

Ten trend coraz wyraźniej widać również nad Wisłą. Polacy częściej wybierają nieruchomości położone w regionach mniej narażonych na powodzie, pożary lasów czy gwałtowne burze. Odporne klimatycznie budynki zyskują na wartości i są chętniej wybierane przez inwestorów oraz najemców.

Gazeta wskazuje, że do najważniejszych zagrożeń klimatycznych w Polsce należą m.in. lokalne powodzie, fale upałów oraz – w dłuższej perspektywie – podnoszenie się poziomu morza. Jednocześnie Polska awansowała o 49 miejsc w rankingu Climate Risk Index, zajmując obecnie 65. pozycję, co świadczy o relatywnie poprawiającej się sytuacji na tle innych państw.

Stare budownictwo pod presją. Dlaczego sprzedaje się coraz trudniej?

Choć na rynku wciąż dobrze radzą sobie relatywnie nowe mieszkania – nawet kilkunastoletnie, jeśli są zadbane i odpowiednio wycenione – starsze nieruchomości mają coraz większy problem ze znalezieniem nabywców. Główne powody to:

- wysokie koszty ogrzewania i chłodzenia,

- przestarzałe instalacje,

- brak wind, garaży i nowoczesnych udogodnień,

- konieczność kosztownych remontów.

Zmiany klimatu dodatkowo pogarszają sytuację. Słaba izolacja termiczna oznacza wysokie rachunki latem i zimą, a brak klimatyzacji – trudnej do zamontowania w starych kamienicach czy blokach z wielkiej płyty – obniża komfort życia podczas fal upałów.

Efektywność energetyczna nowym standardem

W obliczu rosnących cen energii kupujący coraz częściej wybierają nowoczesne, energooszczędne lokale, które lepiej radzą sobie z ekstremalnymi temperaturami i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Mieszkania w nieodnowionych kamienicach czy blokach z wielkiej płyty są dziś jednymi z najtrudniejszych do sprzedaży, jeśli nie idzie za nimi atrakcyjna cena.

Bezpieczeństwo ważniejsze niż lokalizacja?

Zmieniają się też priorytety nabywców. Coraz więcej osób zwraca uwagę nie tylko na wygodę czy bliskość centrum, ale również na ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej. Nieruchomości położone na terenach zagrożonych powodzią, huraganami czy pożarami mogą z czasem tracić na wartości.

Deweloperzy coraz częściej korzystają z ocen ryzyka klimatycznego jeszcze przed wyborem lokalizacji inwestycji. To sposób na ograniczenie przyszłych strat i zwiększenie atrakcyjności projektu.

Nowe technologie i zabezpieczenia. Tak buduje się dziś

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia coraz częściej stosuje się:

- podwyższanie fundamentów i nowoczesne systemy drenażowe na terenach zalewowych,

- materiały ognioodporne i strefy ochronne w regionach narażonych na pożary,

- wzmocnione konstrukcje, okna i drzwi odporne na silne wiatry,

- autonomiczne systemy energetyczne i instalacje do gromadzenia wody deszczowej.

W miastach zagrożonych powodziami popularność zyskują działki położone na wyżej położonych terenach, a w rejonach leśnych kupujący coraz ostrożniej podchodzą do nieruchomości otoczonych gęstą zabudową zieleni.

Rynek nieruchomości w nowej rzeczywistości

Wzrost temperatur, częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe i rosnące koszty ubezpieczeń sprawiają, że klimat staje się jednym z czynników wpływających na wartość nieruchomości. Dla właścicieli starszych budynków to wyzwanie, a dla inwestorów – jasny sygnał, że przyszłość należy do obiektów odpornych, energooszczędnych i bezpiecznych.