W codziennej aktualizacji wywiadowczej zamieszczono zdjęcie satelitarne pokazujące, że na szczycie niektórych z sześciu reaktorów umieszczono worki z piaskiem.

Reklama

Jak przypomniano, Rosja kontroluje Zaporoską Elektrownię Atomową na południu Ukrainy od marca 2022 roku, ale to pierwsza informacja o włączeniu przez nią właściwych budynków reaktorów do taktycznego planowania obrony, co wskazuje, że jest coraz bardziej zaniepokojona perspektywą dużej ukraińskiej ofensywy.

Reklama

"Posunięcie to z dużym prawdopodobieństwem zwiększa szanse na uszkodzenie systemów bezpieczeństwa Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, jeśli dojdzie do walk wokół niej. Jednak bezpośrednie katastrofalne uszkodzenie reaktorów jest mało prawdopodobne w przypadku większości realnych scenariuszy z udziałem broni używanej przez piechotę, ponieważ konstrukcje są bardzo silnie wzmocnione" - oceniono.