Krzysztof Respondek, śląski artysta, aktor Teatru Rozrywki w Chorzowie, znany "Barwy szczęścia", a także programu telewizyjnego "Twoja twarz brzmi znajomo" zmarł 22 grudnia 2023 r.

Krzysztof Respondek nie żyje

Krzysztof Respondek zmarł 22 grudnia w Zabrzu po przebytym zawale. O śmierci Krzysztofa poinformował w mediach społecznościowych Krzysztof Hanke, który z Respondkiem przez wiele lat występował w kabarecie "Rak".

"Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" – napisał przejmująco na Facebooku.

Wiadomość o śmierci artysty potwierdza też Teatr alternatywny BELFEgoR.

"Dzisiaj odszedł Krzysztof Respondek, znany i kochany artysta kabaretowy, Ślonzok z kabaretu RAK. Jeszcze 10.12 razem z nami na spektaklu i z jego odwiecznym przyjacielem Krzysztofem Hanke. Nasze kondolencje" – czytamy na profilu Teatru.

Hanke w rozmowie z portalem Ślązag ujawnił przyczyny śmierci przyjaciela, mówiąc: "Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie".

"Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12.52" — powiedział Krzysztof Hanke w rozmowie z portalem Ślązag.

Krzysztof Respondek nie żyje. "Robił wszystko, żeby bawić ludzi"

"Jaki był Krzysiek? Zawsze robił wszystko, żeby bawić ludzi. Za to będą go pamiętać, za jego pogodę ducha i radość" – wspomniał w serwisie Ślązag swojego przyjaciela Krzysztof Hanke.

Krzysztof Respondek urodził się 17 lipca 1969 r. w Tarnowskich Górach. Był absolwentem Wydziału Aktorskiego PWST, w latach 90. aktorem Teatru Rozrywki w Chorzowie. W styczniu 1999 r. związał się z kabaretem Rak. Popularność zdobył dzięki roli w serialu "Barwy szczęścia", w którym grał w latach 2007-2015.

Widzowie telewizyjni znają go z serialu "Barwy szczęścia". Krzysztof Respondek był też zwycięzcą 3. edycji programu Polsatu "Jak oni śpiewają". Rok później został laureatem "mistrzowskiej" edycji tego show. W 2015 r. był uczestnikiem 4. edycji programu Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo".