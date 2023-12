Wiadomość o śmierci Piotra Jedlińskiego pojawiła się na profilu Radia Nowy Świat w czwartek późnym wieczorem. " Bez Ciebie nie byłoby tego radia" – czytamy w komunikacie.

Piotr Jedliński nie żyje

Nieoczekiwane i smutne wieści przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych na stronie Radia Nowy Świat.

"Dotarła do nas właśnie bardzo smutna informacja. Nie żyje Piotr Jedliński, jeden ze współzałożycieli Radia Nowy Świat. Piotrze, bardzo Ci dziękujemy za Twój wkład oraz energię i siłę, którą nam dałeś. Byłeś iskrą zapalną, dzięki której jesteśmy teraz tu, gdzie jesteśmy. Bez Ciebie nie byłoby tego radia" — czytamy na profilu radia na Facebooku.

Z kondolencjami dla rodziny i bliskich zmarłego pospieszyli już wierni słuchacze radia, a także ci, którzy znali Piotra.

"Człowiek z wizją i determinacją w jej realizacji. Bez niego nie byłoby RNŚ. To on współtworzył fundamenty, na których zbudowano nasz nowy radiowy świat. I, mimo że potem jak to często bywa w życiu, drogi ostatecznie się rozeszły, ewidentnych zasług nie odbierze mu nikt. Spoczywaj w pokoju. Zostawiłeś po sobie piękny żywy pomnik, jakim jest społeczność skupiona wokół Ostrej;. Dziękujemy za siłę włożoną w powstanie Radio Nowy Świat" – pisali w komentarzach.

Piotr Jedliński był współzałożycielem Radia Nowy Świat, a do sierpnia 2020 r. również prezesem tej stacji. Zrezygnował ze stanowiska po sporze z menedżerami rozgłośni. Po rozstaniu z radiem, które współtworzył, Piotr Jedliński sprzedał posiadany pakiet udziałów spółki zarządzającej Radiem Nowy Świat.

W środę 27 grudnia wieczorem Piotr Jedliński zamieścił w mediach społecznościowych utwór z okazji 70. urodzin Boba Marleya. Jak się okazuje, był to jego ostatni wpis. Dzień później przyszła wiadomość o jego śmierci. Szczegółów, jak dotąd nie podano publicznie.

W piątek 29 grudnia w swojej porannej audycji na antenie Radia Nowy Świat wspomnieniami o Piotrze Jedlińskim podzieli się Wojciech Mann.