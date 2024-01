Leszek Wosiewicz, reżyser, scenarzysta, producent filmowy i wykładowca szkół filmowych zmarł 29 grudnia w Warszawie. Smutna wiadomość o śmierci reżysera pojawiła się na profilu Stowarzyszenia Filmowców Polskich w mediach społecznościowych dopiero 2 stycznia 2024.

Reklama

Leszek Wosiewicz nie żyje. Był reżyserem "Kronik domowych" i "Kornblumenblau"

Leszek Wosiewicz urodził się 1 listopada 1947 roku w Radomyślu Wielkim. Reżyser filmowy, telewizyjny i teatralny, scenarzysta i producent był także wykładowcą w szkołach filmowych w Katowicach, Warszawie i Łodzi. Wosiewicz był jednym ze współzałożycieli Studia Filmowego im. K. Irzykowskiego w Warszawie.

Leszek Wosiewicz wyreżyserował takie obrazy jak "Kornblumenblau", "Kroniki domowe", "Rozdroże Cafe", "Wigilia '81", "Cynga", "Przeprowadzki" czy dokument "Przypadek Hermana — Palacza".

Reklama

O śmierci reżysera poinformowało w sieci Stowarzyszenie Filmowców Polskich, którego Wosiewicz był wieloletnim członkiem.

Leszek Wosiewicz nie żyje. To on miał nakręcić "Raport Pileckiego"

Jego ostatnim filmem miał być "Raport Pileckiego", jednak Wosiewicz został odsunięty od produkcji w pokazie filmu dla przedstawicieli TVP, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak podaje serwis Interia Film, prezentowane dzieło miało "nie spełniać wymogów artystycznych".

Wosiewicza na stanowisku reżysera zastąpił Krzysztof Łukaszewicz, a film "Raport Pileckiego" trafił ostatecznie do kin we wrześniu 2023 r. "To najważniejszy film w mojej karierze" - mówił Leszek Wosiewicz. Jego nazwisko nie znalazło się na liście twórców, Leszek Wosiewicz, zanim został odsunięty, zdołał zrealizować około 70procent materiału do tego obrazu.