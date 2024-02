Nie oznacza to, że dojdzie do wojny. Ale jest to możliwe. A ponieważ jestem wojskowym, mówię: za pięć lat musimy być gotowi do wojny - podkreślił generalny inspektor Bundeswehry w wywiadzie dla gazety "Welt am Sonntag".

Gotowość do wojny to proces, przez który będziemy przechodzić. Ale nie mamy na to nieskończonej ilości czasu- dodał.

Breuer, zapytany, na ile prawdopodobne jest, że Putin sięgnie poza Ukrainę, stwierdził, że przede wszystkim chodzi o intencję. Rozpoznaję ją u Putina na podstawie tego, co napisał i powiedział - oraz na podstawie jego działań na Ukrainie. Obejmuje to również potencjał militarny. Rosja przeszła na gospodarkę wojenną. Tak więc potencjał obecnie rośnie - powiedział niemiecki generał.

Zdaniem szefa Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Christopha Heusgena w przypadku przegranej wojny przez Ukrainę nie można wykluczyć rosyjskiego ataku na terytorium NATO.

Heusgen, zapytany, czy uważa, że Putin jest w stanie przeprowadzić atak na kraj NATO powiedział gazecie "Rheinische Post": Oczywiście. Putin wielokrotnie powtarzał, że największą katastrofą XX wieku był upadek Związku Radzieckiego.

Putin chce odbudować Wielką Rosję w granicach byłego Związku Radzieckiego, rosyjskie globalne imperium, w którym będzie rządził jak car- powiedział Heusgen.

Jeśli Putin nie przegra wojny na Ukrainie, musimy liczyć się z tym, że sięgnie również po Mołdawię lub kraje bałtyckie- podkreślił.