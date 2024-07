Czwarta tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością rozpocznie się 1 sierpnia 2024 r. (od godziny 10:00). Koniec przyjmowania wniosków 31 sierpnia 2024 r. Link do tego programu PFRON.

PFRON dopłaca do samochodów dla kierowcy-inwalidy (wariant 1) i dla pasażera-inwalidy (wariant 2)

To znany od kilku lat program dopłat PFRON - jest adresowany do osoby niepełnosprawnej, która:

1) nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz

2) nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Dopłata PFRON - 4 progi dofinansowania zakupu samochodu

Ścieżka 1. Osoba niepełnosprawna jest kierowcą samochodu o wartości do 300 000 zł. Dofinansowanie PFRON do kwoty wydanej na zakup samochodu do 150.000,00 zł - 80%.

Wartość samochodu a dopłaty:

1) do kwoty 150.000,00 zł - 80%,

2) nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,

3) nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,

4) nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;

Ścieżka 2. Osoba trzecia prowadzi samochód o wartości do 230 000 zł. Osoba niepełnosprawna jest pasażerem. Dofinansowanie PFRON do kwoty wydanej na zakup samochodu do 130.000,00 zł - 85%.

Wartość samochodu a dopłaty:

1) do kwoty 130.000,00 zł - 85%,

2) nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,

3) nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,

4) nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.

Samochód dla osoby niepełnosprawnej kupiony z dopłaty z PFRON

Dostosowany samochód osobowy, którego zakup dofinansowano ze środków Programu:

w przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – musi umożliwić zajęcie miejsca kierowcy oraz możliwość samodzielnego prowadzenia pojazdu bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel kierowcy. Wprowadzone dostosowania muszą mieć charakter indywidualny, uwzględniający możliwości beneficjenta;

w przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim – musi umożliwić podróż osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel pasażera.

Pełny komunikat PFRON pod linkiem.