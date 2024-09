Zima na horyzoncie. W Tatrach spadł pierwszy śnieg

Mróz i opady śniegu w partiach szczytowych znacząco pogorszyły warunki turystyczne. Wysokogórskie wyprawy wymagają użycia zimowego sprzętu turystycznego, jak raki i czekan. Konieczna jest zimowa odzież.

Granica opadów śniegu zaczyna się powyżej 1600 m n. p. m. Dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń. Ponadto w Tatrach wieje silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 130 km/h, który potęguje poczucie zimna.

Wybierasz się w góry? Uważaj na trudne warunki

Reklama

- Opady śniegu i słaba widoczność to bardzo trudne warunki do poruszania się w wysokogórskim terenie. Jeśli ktoś zdecyduje się na taką wędrówkę, to powinien zabrać ze sobą raki i czekan, które o tej porze roku będą bardzo utrudniać wędrówki, ale jednocześnie są jedyną możliwością, by na oblodzonych stokach bezpiecznie się poruszać - mówi przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając.

W poniedziałek nad Tatrami ma zaświecić słońce, a ośnieżone szczyty będzie można obserwować z Zakopanego. (PAP)