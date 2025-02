24 luty 2025 - Dzień Niespodziewanego Całusa

Dzień Niespodziewanego Całusa obchodzony jest 24 lutego i zachęca do spontanicznego okazywania uczuć poprzez niespodziewane pocałunki. Choć dokładne pochodzenie tego święta nie jest precyzyjnie udokumentowane, tradycja całowania jako wyrazu uczuć sięga starożytnych rzymskich festiwali, takich jak Saturnalia, podczas których pocałunki symbolizowały równość i pojednanie. Obecnie Dzień Niespodziewanego Całusa jest obchodzony głównie w krajach zachodnich, gdzie pary oraz bliscy wykorzystują ten dzień, aby w nieoczekiwany sposób okazać sobie sympatię i miłość.

Dzień "Twin Peaks" również obchodzony jest 24 lutego

Dzień "Twin Peaks" przypada na 24 lutego i jest świętem fanów kultowego serialu Davida Lyncha "Twin Peaks". Data ta nawiązuje do fikcyjnych wydarzeń z serialu, kiedy to agent Dale Cooper przybywa do miasteczka Twin Peaks 24 lutego o godzinie 11:30, rozpoczynając śledztwo w sprawie morderstwa Laury Palmer. Fani na całym świecie celebrują ten dzień, organizując maratony serialu, spotkania tematyczne oraz degustacje ulubionych przysmaków bohaterów, takich jak placek wiśniowy i "cholernie dobra kawa". W Polsce szczególnie aktywnie obchody Dnia "Twin Peaks" odbywają się w Toruniu, gdzie lokalne kawiarnie serwują specjały inspirowane serialem, a kina organizują specjalne pokazy filmowe.

Międzynarodowy Dzień Barmana 6 czy 24 lutego? A może dwa razy w lutym?

Międzynarodowy Dzień Barmana to święto obchodzone na całym świecie, mające na celu uhonorowanie pracy barmanów i ich wkładu w kulturę gastronomiczną. Data obchodów różni się w zależności od regionu:

Dzień Barmana 6 lutego - w wielu krajach, w tym w Polsce, Międzynarodowy Dzień Barmana obchodzony jest 6 lutego. Data ta związana jest z postacią św. Amanda z Maastricht, żyjącego w latach 584–679, który jest patronem winiarzy, piwowarów, karczmarzy i barmanów. Św. Amand zasłynął z misjonarskiej działalności w Europie, propagując chrześcijaństwo oraz kulturę spożywania napojów alkoholowych w umiarkowany sposób.

Dzień Barmana 24 lutego - w innych częściach świata, tj. Australia i Nowa Zelandia, Światowy Dzień Barmana obchodzony jest 24 lutego. Ta data została ustanowiona w 2018 roku podczas australijskiego konkursu barmańskiego "The Perfect Blend", mającego na celu zbliżenie barmanów z różnych regionów i promowanie sztuki barmańskiej.

Bez względu na datę obchodów, Międzynarodowy Dzień Barmana jest okazją do docenienia profesjonalizmu, kreatywności i zaangażowania barmanów,zarówno 6 jak i 24 lutego. To oni tworzą atmosferę w lokalach gastronomicznych.