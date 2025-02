24 lutego obchodzimy Twin Peaks Day

24 lutego to wyjątkowa data dla miłośników kultowego serialu "Twin Peaks" stworzonego przez Davida Lyncha i Marka Frosta. To właśnie tego dnia, o godzinie 11:30, agent specjalny FBI Dale Cooper po raz pierwszy przybył do miasteczka Twin Peaks, rozpoczynając śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci Laury Palmer. W serialu scena ta została uwieczniona słowami Coopera:

"Diane, jest 11:30, 24 lutego. Wjeżdżam do miasteczka Twin Peaks..."

Od tego momentu, 24 lutego stał się symbolicznym dniem dla fanów serialu na całym świecie, obchodzonym jako "Twin Peaks Day". W tym dniu organizowane są maratony serialu, spotkania tematyczne oraz degustacje ulubionych przysmaków bohaterów. Jednym z nich jest słynny placek wiśniowy, którym delektował się agent Cooper w lokalnej kawiarni.

Obchody Twin Peaks Day 2025

W 2025 roku, w dniach 21-24 lutego, w dolinie Snoqualmie, w Stanach Zjednoczonych odbędzie się wydarzenie "The Real Twin Peaks", które przyciągnie fanów z całego świata. Program obejmuje panele dyskusyjne, spotkania z aktorami oraz wycieczki po miejscach, w których kręcono serial. Kulminacją obchodów będzie 24 lutego, kiedy to uczestnicy wezmą udział w specjalnych atrakcjach upamiętniających przybycie agenta Coopera do miasteczka.

Przygotuj placek wiśniowy w stylu Twin Peaks 24 lutego

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów serialu jest miłość agenta Coopera do placka wiśniowegoserwowanego w lokalnej kawiarni. Aby uczcić Twin Peaks Day 2025, warto przygotować własny placek wiśniowy inspirowany serialem. Oto sprawdzony przepis:

Przepis na Cherry pie, czyli placek wiśniowy z serialu Twin Peaks. Składniki:

Ciasto:

200 g mąki pszennej

150 g zimnego masła

30 g cukru pudru

1 jajko

½ łyżki zimnej wody

Nadzienie:

500 g wydrylowanych wiśni (świeżych lub mrożonych)

100 g cukru

Sok z połowy cytryny

Skórka otarta z połowy cytryny

1 łyżka mąki ziemniaczanej

Szczypta cynamonu

Szczypta soli

Przygotowanie:

Ciasto: w misce połącz mąkę, cukier puder i szczyptę soli. Dodaj pokrojone w kostkę zimne masło i rozcieraj palcami, aż powstanie kruszonka. Dodaj jajko i zimną wodę, szybko zagnieć ciasto, uformuj kulę, owiń folią spożywczą i schładzaj w lodówce przez około 30 minut.

Nadzienie: wiśnie umieść w garnku, dodaj cukier, sok i skórkę z cytryny, cynamon oraz szczyptę soli. Podgrzewaj na średnim ogniu, aż owoce puszczą sok i zaczną się gotować. Mąkę ziemniaczaną rozpuść w niewielkiej ilości zimnej wody, dodaj do gotujących się wiśni, mieszając, aż nadzienie zgęstnieje. Odstaw do ostygnięcia.

Pieczenie:

schłodzone ciasto podziel na dwie części (2/3 i 1/3).

Większą część rozwałkuj i wyłóż nią spód oraz boki formy do tarty o średnicy około 24 cm.

Nałóż ostudzone nadzienie wiśniowe. Pozostałe ciasto rozwałkuj i pokrój na paski, ułóż je na wierzchu nadzienia w formie kratki.

Piecz w piekarniku nagrzanym do 200°C przez około 45 minut, aż ciasto nabierze złotego koloru.

Podawaj na ciepło, najlepiej z gałką waniliowych lodów lub bitą śmietaną, delektując się smakiem ulubionego deseru agenta Coopera podczas maratonu "Twin Peaks".

Przepis inspirowany jest tradycyjnymi amerykańskimi wypiekami oraz wskazówkami z różnych źródeł kulinarnych.