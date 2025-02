Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku - geneza konfliktu

Korzenie napięć między Rosją a Ukrainą sięgają 2014 roku, kiedy to Rosja dokonała aneksji Krymu oraz wsparła separatystów w Donbasie. Przez kolejne lata konflikt trwał na niskim poziomie intensywności, jednak na przełomie 2021 i 2022 roku doszło do znaczącej eskalacji. Rosja zgromadziła znaczne siły wojskowe na granicy z Ukrainą, domagając się m.in. gwarancji nierozszerzania NATO na wschód oraz wycofania sił Sojuszu z Europy Środkowo-Wschodniej. Te żądania zostały odrzucone przez Zachód, co stało się pretekstem dla Moskwy do rozpoczęcia działań zbrojnych.

Przebieg inwazji Rosji na Ukrainę z 23 na 24 lutego 2022 roku

W nocy z 23 na 24 lutego 2022 roku prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie "specjalnej operacji wojskowej" mającej na celu "demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy". Niedługo potem rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły atak z kilku kierunków:

Północ: natarcie z terytorium Białorusi w kierunku Kijowa.

Wschód: atak na obwody charkowski, ługański i doniecki.

Południe: ofensywa z anektowanego Krymu w kierunku Chersonia i Mariupola.

Pomimo początkowych sukcesów, rosyjskie wojska napotkały na silny opór ukraińskiej armii oraz mobilizację społeczeństwa. Plan szybkiego zajęcia Kijowa i ustanowienia prorosyjskiego rządu nie powiódł się.

Reakcja międzynarodowa

Inwazja spotkała się z jednogłośnym potępieniem ze strony społeczności międzynarodowej. Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz inne kraje nałożyły na Rosję surowe sankcje gospodarcze, polityczne i dyplomatyczne. Wielu państw udzieliło Ukrainie wsparcia militarnego, humanitarnego i finansowego. Organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ, wielokrotnie apelowały o zakończenie działań zbrojnych i poszanowanie suwerenności Ukrainy.

Skutki konfliktu Rosja - Ukraina

Trwająca wojna doprowadziła do ogromnych strat ludzkich i materialnych. Miliony Ukraińców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, szukając schronienia zarówno w innych regionach kraju, jak i za granicą. Wiele miast i wsi zostało zniszczonych w wyniku działań wojennych. Ponadto konflikt wpłynął na globalne rynki energetyczne i żywnościowe, prowadząc do wzrostu cen i destabilizacji gospodarczej w wielu krajach.

Aktualna sytuacja

Obecnie, trzy lata po rozpoczęciu inwazji, walki nadal trwają. Ukraina, wspierana przez społeczność międzynarodową, kontynuuje obronę swojego terytorium, dążąc do odzyskania okupowanych obszarów. Mimo licznych prób mediacji i negocjacji, trwałe porozumienie pokojowe nie zostało jeszcze osiągnięte. Społeczność międzynarodowa pozostaje zaangażowana w poszukiwanie rozwiązania konfliktu oraz niesienie pomocy humanitarnej dla dotkniętych nim osób.

24 lutego 2022 roku na zawsze pozostanie w pamięci jako dzień, który zmienił bieg historii, przypominając o kruchości pokoju i znaczeniu solidarności międzynarodowej w obliczu agresji.