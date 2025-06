Wybory prezydenckie 2025: II tura konieczna po wyniku z 18 maja

Decyzję o konieczności przeprowadzenia drugiej tury podjęły wyniki głosowania z 18 maja. Żaden z trzynastu kandydatów startujących w pierwszej turze nie przekroczył wymaganej większości 50% ważnych głosów. Dziś wszystko rozstrzygnie się między dwoma najlepszymi – Karolem Nawrockim i Rafałem Trzaskowskim.

Prawie 29 milionów uprawnionych. Rekordowa liczba głosujących za granicą

W drugiej turze uprawnionych do głosowania jest niemal 29 milionów Polek i Polaków. Do przeprowadzenia wyborów powołano ponad 32 tysiące obwodowych komisji w kraju oraz 511 komisji za granicą. Jak poinformowało MSZ, między pierwszą a drugą turą zarejestrowało się dodatkowo ponad 200 tys. nowych wyborców poza granicą, co łącznie daje rekordowe ponad 700 tys. głosujących poza Polską.

Jak oddać ważny głos?

Aby otrzymać kartę do głosowania, należy wylegitymować się dokumentem tożsamości – może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem lub aplikacja mObywatel. Karta do głosowania ma format A5. Znajdują się na niej nazwiska dwóch kandydatów oraz kratki po lewej stronie każdego z nich. Aby głos był ważny, należy postawić znak "X" tylko w jednej kratce.

Głos będzie nieważny, jeśli wyborca zaznaczy obu kandydatów lub nie zaznaczy żadnego. Adnotacje poza kratką nie wpływają na ważność głosu. Na każdej karcie umieszczona jest instrukcja dotycząca sposobu głosowania.

Cztery konferencje prasowe PKW

Na niedzielę Państwowa Komisja Wyborcza zapowiedziała cztery konferencje prasowe. Pierwsza dotyczyła rozpoczęcia głosowania. Kolejne będą poświęcone frekwencji – odpowiednio z godziny 12:00 oraz 17:00. Ostatnia odbędzie się po zamknięciu lokali o 21:00 i podsumuje dzień wyborczy.

Wieczór wyborczy Grupy INFOR

Po zakończeniu głosowania zapraszamy na specjalny wieczór wyborczy Grupy INFOR. Nasi dziennikarze wraz z ekspertami przeanalizują pierwsze sondaże, wyniki głosowania oraz potencjalne polityczne konsekwencje decyzji podjętych dziś przy urnach.

Będzie konkretnie, rzeczowo i bez zbędnych emocji – tylko fakty, komentarze i fachowe analizy.

Gospodarze wieczoru:

Marta Kawczyńska (dziennik.pl)

(dziennik.pl) Szymon Glonek (forsal.pl)

Goście specjalni:

Jerzy Stępień – prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006–2008

– prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006–2008 dr Anna Materska-Sosnowska – politolożka, Uniwersytet Warszawski

– politolożka, Uniwersytet Warszawski Marcin Duma – prezes IBRiS

– prezes IBRiS prof. Marek Chmaj – konstytucjonalista

– konstytucjonalista prof. Jarosław Flis – politolog, Uniwersytet Jagielloński

– politolog, Uniwersytet Jagielloński Marek Tejchman – Dziennik Gazeta Prawna

– Dziennik Gazeta Prawna Zbigniew Parafianowicz – Dziennik Gazeta Prawna

– Dziennik Gazeta Prawna Wojciech Hermeliński – przewodniczący PKW w latach 2014–2019

Co czeka widzów?

W trakcie transmisji wspólnie z dziennikarzami oraz zaproszonymi ekspertami i komentatorami politycznymi podsumujemy najważniejsze wydarzenia dnia. Przeanalizujemy sondaże exit poll, ocenimy przebieg kampanii i omówimy możliwe scenariusze dla polskiej sceny politycznej.

Na żywo połączymy się również ze sztabami obu kandydatów. Relacje przekażą nasi dziennikarze: Karina Strzelińska (ze sztabu Rafała Trzaskowskiego) oraz Marek Mikołajczyk (ze sztabu Karola Nawrockiego).

To nie tylko transmisja. To wieczór z polityką w najlepszym wydaniu.