W poniedziałek 14 lipca na warszawskim Tarchominie doszło do incydentu z udziałem amoniaku. Substancja wyciekła na terenie zakładu farmaceutycznego przy ulicy Aleksandra Fleminga. Do zdarzenia doszło w pomieszczeniu technicznym, a sytuacja zmusiła ponad 30 osób do opuszczenia budynku — informuje TVN Warszawa.