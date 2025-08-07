Zabrze będzie miało nowego prezydenta

Mieszkańcy Zabrza w referendum odwołali poprzednią prezydent Agnieszkę Rupniewską. Trwa walka o przejęcie po niej władzy w mieście. W zabrzańskiej restauracji "Pod Kasztanami" doszło do debaty kandydatów.

Szalik Piasta Gliwice skradł show na debacie prezydenckiej

W jej trakcie doszło do ciekawej interakcji między kandydatem PiS i jego rywalką z KO. Wideo z nagraniem tej zaskakującej sytuacji zamieścił w internecie serwis tarnogorski.info. Borówka wręczył Weber szalik Piasta Gliwice, który delikatnie mówiąc nie jest w Zabrzu lubiany.

Chcę powiedzieć taką rzecz, po kibicowsku. Jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek nosił na szyi szalik Piasta Gliwice, nie może zawieszać na szyi szalika Górnika Zabrze. (...) Ewo przekazuję ci w prezencie, żebyś nie zapomniała, ten pierwotny szalik Piasta Gliwice - powiedział kandydat PiS do rywalki z KO.

Riposta kandydatki KO była natychmiastowa

Weber była jednak przygotowana na "akcję" przeciwnika, który nie spodziewał się takiej "riposty". Kandydatka KO na prezydenta Zabrza rozpięła marynarkę i zaprezentowała koszulkę z herbem miejscowego Górnika.