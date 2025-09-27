Polacy popierają strzelanie do rosyjskich myśliwców

Ankietowanych zapytano, „czy Twoim zdaniem państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie myśliwce naruszające przestrzeń powietrzną krajów członkowskich?”. 67 proc. procent badanych odpowiedziało „tak”; 24,2 proc. - „trudno powiedzieć/nie mam zdania”; a 8,7 proc. pytanych wybrało odpowiedź „nie”.

Reklama

Jak wskazał Onet, za zestrzeliwaniem rosyjskich myśliwców częściej są mężczyźni (73,4 proc.) niż kobiety (61,3 proc.). Poparcie dla takiego działania rośnie również wraz z wiekiem: w przedziale do 24 lat za takim rozwiązaniem jest 54,7 proc. badanych, a wśród osób powyżej 50 lat - 70,3 proc.

Trump popiera zestrzeliwanie rosyjskich myśliwców

W poniedziałek premier Tusk oświadczył na konferencji prasowej, że rząd jest gotowy do „każdej decyzji”, która ma na celu unicestwienie obiektów mogących nam zagrażać - na przykład rosyjskich myśliwców. Dodał jednak, że zanim taka decyzja zostanie podjęta, „musimy mieć pewność, że nie będziemy w tym sami”.

We wtorek prezydent USA Donald Trump został zapytany przez dziennikarzy, czy popiera zestrzeliwanie rosyjskich myśliwców przez NATO, odpowiedział - „tak popieram”. Dopytywany, czy USA wsparłyby w tym sojuszników, wskazał, że „to zależy od okoliczności”.

Rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną NATO

Reklama

Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w ubiegłym tygodniu w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut. W nocy z 9 na 10 września ponad 20 rosyjskich dronów wtargnęło w polską przestrzeń powietrzną. Kilka zostało zestrzelonych przez myśliwce NATO.

Badanie Onetu zostało zrealizowane w dniach 23-24 września 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów online (CAWI). W ramach badania przeprowadzono 846 ankiet wśród osób dorosłych, na reprezentatywnej próbie ze względu na rozkład płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.