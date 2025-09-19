"Rosja naruszyła już w tym roku przestrzeń powietrzną Estonii czterokrotnie, co samo w sobie jest nie do zaakceptowania. Jednak dzisiejsze wtargnięcie, gdy trzy myśliwce wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, jest bezczelnością bez precedensu"– oświadczył szef MSZ Margus Tsahkna.
Coraz częstsze próby testowania granic przez Rosję
Minister podkreślił, że coraz częstsze próby testowania granic i rosnąca agresja Rosji muszą spotkać się z szybkim nasileniem presji politycznej i gospodarczej wobec Kremla.
Wyłączenie transponderów w rosyjskich myśliwcach
Według estońskich służb rosyjskie myśliwce nie miały planów lotu, a ich transpondery były wyłączone. Nie nawiązały również dwukierunkowej łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego.
Wyspa Vaindloo na Zatoce Fińskiej, położona około 100 km na północny wschód od Tallina, jest najdalej wysuniętym na północ punktem Estonii.
UE: To jeszcze bardziej zwiększa napięcie w regionie
Naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie samoloty wojskowe jest wyjątkowo niebezpieczną prowokacją – oświadczyła w piątek szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.
Jest to już trzecie tego typu naruszenie przestrzeni powietrznej UE w ciągu kilku dni, jeszcze bardziej zwiększa to napięcie w regionie – podkreśliła w oświadczeniu Kallas, nawiązując do wtargnięcia dronów do Polski i Rumunii z zeszłego tygodnia.
Jak zapewniła, UE jest w pełni solidarna z Estonią. Będziemy nadal wspierać nasze państwa członkowskie w umacnianiu ich obronności przy wykorzystaniu europejskich zasobów – podkreśliła Kallas, była premierka Estonii.
Putin wystawia na próbę determinację Zachodu. Nie wolno nam okazać słabości – zaznaczyła.
NATO: Sojusz zareagował natychmiast
NATO zareagowało natychmiast i przechwyciło rosyjskie samoloty, które w piątek rano naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii – poinformowała rzeczniczka Sojuszu Allison Hart.
"Dziś rano rosyjskie samoloty naruszyły estońską przestrzeń powietrzną. NATO natychmiast zareagowało i (je – PAP) przechwyciło. To kolejny przykład lekkomyślnego zachowania Rosji i możliwości reagowania NATO" – napisała Hart na platformie X.
