Tusk o tym, kto zadeklarował pomoc

"Niezależnie od interpretacji słów prezydenta Trumpa pragnę przypomnieć, że dodatkową pomoc po ataku dronów dla Polski zadeklarowały Francja, Wielka Brytania, USA, Niemcy, Holandia, Szwecja, Norwegia, Czechy, Portugalia, Włochy" – napisał na portalu X premier Donald Tusk.

Kontrowersyjne słowa Donalda Trumpa

Prezydent USA Donald Trump, podczas wywiadu dla Fox News, odmówił oceny, czy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną celowo. Zapytany, czy wyśle do Polski dodatkowe siły powietrzne, tak jak to zrobiła Wielka Brytania oraz o jego własną deklarację z sierpnia, że Ameryka "może pomóc w powietrzu", Trump odparł, nie wymieniając nazwy żadnego z państw: Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny (w Ukrainie – PAP). Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie.