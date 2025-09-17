W środę, 17 września 2025 roku 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu potwierdziła śmierć szefa swojego sztabu, podpułkownika Konrada Barnasia. Jednocześnie potwierdzono, że zmarł on 12 września bieżącego roku w wieku 45 lat.

Zgodnie z dalszymi informacjami, uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 19 września 2025 roku o godzinie 14:00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej. Wiadomość o śmierci spuentowana została sentencją "Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej".

Nie żyje ppłk. Konrad Barnaś - kim był wojskowy?

Podpułkownik Konrad Barnaś był spadochroniarzem oraz przede wszystkim szefem sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Jest to baza powstała w 2016 roku i jest jednostką wojskową Sił Powietrznych.

Reklama

Wojskowy był Dowódcą Klucza BSR w Grupie Rozpoznawczej Polskich Sił Zadaniowych podczas misji w Afganistanie w 2011 roku. Okoliczności jego śmierci nie zostały podane do wiadomości publicznej.