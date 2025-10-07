W sobotnim losowaniu (4 października 2025) wypadły liczby:

10,

12,

29,

37,

39,

45.

To właśnie ten zestaw przyniósł fortunę dwóm graczom, którzy poprawnie wytypowali wszystkie sześć liczb. Każdy z nich wzbogaci się o dokładnie 8 462 577 zł, zanim jednak otrzymają nagrodę, Totalizator Sportowy potrąci 10-procentowy podatek od wygranej (dotyczy wszystkich kwot powyżej 2280 zł).

Kolejna szansa na miliony już we wtorek 7 października o godz. 22.00. W puli głównej znajdzie się 2 miliony złotych.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o 22.00.

Źródło: LOTTO, TVN24.PL