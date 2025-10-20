Rozporządzenie Rady Ministrów, wynikające z ustawy z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludnościoraz obronie cywilnej, nakłada na samorządy konkretne obowiązki. Nowe przepisy nakładają twarde obowiązki na samorządy.

Jeśli pojawi się zagrożenie – wójt, burmistrz lub prezydent musi natychmiast wdrożyć plan ewakuacji.

"W przypadku wystąpienia zagrożenia na obszarze danej gminy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany niezwłocznie rozpocząć działania przygotowawcze do ewakuacji ludności, wykorzystując zapisy zawarte w wojewódzkim planie ewakuacji" – wskazano w rozporządzeniu.

Masowa ewakuacja ludności w Polsce? Rząd ma gotowy plan na wypadek wojny

Po decyzji o ewakuacji mieszkańcy muszą zostać natychmiast poinformowani – przez alarmy, media, SMS-y i ulotki. Samorządy mają też blokować dezinformację i weryfikować źródła.

Reklama

Wszystkie działania trafiają do starosty, który koordynuje akcję na poziomie powiatu według wojewódzkiego planu.

Jak będzie wyglądać ewakuacja w praktyce?

W przypadku zagrożenia, wojewódzkie struktury obrony cywilnej szybko określą dostępność miejsc noclegowych – w tym łóżek w szpitalach, domach opieki czy innych obiektach zbiorowego zakwaterowania. Jednocześnie zabezpieczone zostaną środki transportu – autobusy, pociągi – a także drogi i linie kolejowe zdolne do przyjęcia zwiększonego ruchu.

Informacje będą przekazywane do mieszkańców kanałami alarmowymi i informacyjnymi. Kluczowe jest, by komunikaty były jasne, a proces – jak najmniej stresujący.

Kto zostanie ewakuowany w pierwszej kolejności?

W pierwszej kolejności ewakuowane będą dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, chore i z niepełnosprawnościami – także te ze szpitali i domów opieki.

Akcję wesprą ratownicy medyczni i organizacje humanitarne, a plan zakłada, że rodziny będą mogły przemieszczać się razem.

Każdemu zostaną zapewnione podstawowe środki przetrwania: żywność, woda, ubrania, higiena i leki.

Ograniczenia i zasady. Co można zabrać?

Każdy ma być gotowy przetrwać 72 godziny na własną rękę.

Nowy plan ewakuacji to najbardziej szczegółowy scenariusz na wypadek wojny lub katastrofy. Ma pomóc działać szybko i ratować życie, gdy sytuacja wymknie się spod kontroli.

Źródło: Frosal.pl, MEDIA, PAP