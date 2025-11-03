Autorem listu był szeregowy Malcolm Alexander Neville, który opisał swoją podróż okrętem z Adelaide i poprosił ewentualnego znalazcę o dostarczenie wiadomości jego matce mieszkającej w Południowej Australii. Niestety, Neville zginął w kwietniu 1917 roku we Francji, mając zaledwie 28 lat.

Stolice Europy. Tylko najlepsi przechodzą pytanie nr 7! Dasz radę?
Stolice Europy. Tylko najlepsi przechodzą pytanie nr 7! Dasz radę?

Zobacz również

Butelka z listem sprzed 109 lat znaleziona na plaży. Słowa żołnierza wstrząsnęły rodziną

Znalezioną butelkę prawdopodobnie przez lata chronił piasek, dzięki czemu list przetrwał w dobrym stanie. Odkrywczyni, Debra Brown, dotarła do krewnych żołnierza, w tym jego siostrzeńca. Dla rodziny było to poruszające wydarzenie.

Reklama

Kustosz Australian War Memorial przypomniał, że Neville był niezwykle zdeterminowany, by wziąć udział w wojnie – mimo problemów zdrowotnych kilka razy próbował zaciągnąć się do armii. Na froncie przebywał zaledwie dwa miesiące przed śmiercią w jednej z najbardziej tragicznych bitew pod Bullecourt.

W butelce znajdował się także drugi list, napisany przez żołnierza Williama Kirka Harleya, który przeżył wojnę i po powrocie do domu poślubił swoją dawną sympatię. Oba listy stanowią jedno z kilku podobnych znalezisk pochodzących z rejsów wojskowych w 1916 roku. Dla żołnierzy była to forma odreagowania i świadomość, że ich słowa mogą przetrwać, nawet jeśli oni sami nie wrócą.

Debra Brown planuje przekazać oryginalny list rodzinie Neville’a i udostępnić jego treść, by pamięć o nim nie zaginęła.

Źródło: ONET, The Guardian