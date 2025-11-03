Autorem listu był szeregowy Malcolm Alexander Neville, który opisał swoją podróż okrętem z Adelaide i poprosił ewentualnego znalazcę o dostarczenie wiadomości jego matce mieszkającej w Południowej Australii. Niestety, Neville zginął w kwietniu 1917 roku we Francji, mając zaledwie 28 lat.

Butelka z listem sprzed 109 lat znaleziona na plaży. Słowa żołnierza wstrząsnęły rodziną

Znalezioną butelkę prawdopodobnie przez lata chronił piasek, dzięki czemu list przetrwał w dobrym stanie. Odkrywczyni, Debra Brown, dotarła do krewnych żołnierza, w tym jego siostrzeńca. Dla rodziny było to poruszające wydarzenie.

Kustosz Australian War Memorial przypomniał, że Neville był niezwykle zdeterminowany, by wziąć udział w wojnie – mimo problemów zdrowotnych kilka razy próbował zaciągnąć się do armii. Na froncie przebywał zaledwie dwa miesiące przed śmiercią w jednej z najbardziej tragicznych bitew pod Bullecourt.

W butelce znajdował się także drugi list, napisany przez żołnierza Williama Kirka Harleya, który przeżył wojnę i po powrocie do domu poślubił swoją dawną sympatię. Oba listy stanowią jedno z kilku podobnych znalezisk pochodzących z rejsów wojskowych w 1916 roku. Dla żołnierzy była to forma odreagowania i świadomość, że ich słowa mogą przetrwać, nawet jeśli oni sami nie wrócą.

Debra Brown planuje przekazać oryginalny list rodzinie Neville’a i udostępnić jego treść, by pamięć o nim nie zaginęła.

Źródło: ONET, The Guardian