Niezwykłe odkrycie w legendarnej kopalni. Te 42 karaty mogą być warte 40 milionów dolarów

Odkryty przed kilkoma dniami kamień należy do kategorii ultrarzadkich diamentów typu IIb, które stanowią mniej niż jedną dziesiątą procenta wszystkich naturalnych diamentów. Według branżowego portalu Naturaldiamonds tego typu kamienie zawierają śladowe ilości boru i są niemal pozbawione azotu.

Handlarz diamentami z Johannesburga Gregory Katz w rozmowie z południowoafrykańskim serwisem informacyjnym News24 powiedział, że kamień może kosztować od 30 do 40 mln dolarów.

Istniejąca od 1902 roku kopalnia Cullinan zajmuje wyjątkowe miejsce w historii jubilerstwa. To właśnie stamtąd pochodzi słynny diament Cullinan, odkryty w 1905 roku – największy surowy diament o jakości jubilerskiej, jaki kiedykolwiek znaleziono. Kamień został oszlifowany na dziewięć głównych klejnotów, z których kilka jest obecnie częścią Brytyjskich Klejnotów Koronnych, będących jednym z symboli brytyjskiej monarchii.

Branża diamentowa obecnie przeżywa poważny kryzys, któremu towarzyszy szybki wzrost popularności laboratoryjnie hodowanych diamentów, znacznie tańszych od naturalnych kamieni szlachetnych. W październiku Petra informowała, że średnia cena ich nieoszlifowanych diamentów spadła o 13 proc.