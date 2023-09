Reklama

Dzięki dobrym warunkom atmosferycznym w nocy z niedzieli na poniedziałek mogliśmy zaobserwować nad Polską prawdziwe widowisko - zorzę polarną. Najlepsze warunki do jej obserwacji panowały w naszym kraju na północy.

Reklama

Zorza polarna nad Polską. Kiedy można ją zobaczyć?

Kiedy w Polsce jest zorza polarna? Najlepsze warunki do obserwacji zorzy polarnej na naszej szerokości geograficznej przypadają na okolice równonocy wiosennej i jesiennej. Jest to więc, tak jak obecnie, druga połowa września lub druga połowa marca.

Co to jest zorza polarna?

Zorza polarna to barwne łuny światła w górnych warstwach atmosfery. Powstają one wskutek burz elektromagnetycznych na Słońcu.W wyniku wybuchów na powierzchni Słońca wyrzucane są ogromne ilości naładowanych cząsteczek. Elektrycznie naładowane cząstki, które dostają się z wiatrem słonecznym do atmosfery Ziemi reagują z tutejszymi gazami i tworzą tak zwany wiatr słoneczny.