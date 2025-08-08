Dzisiaj, 8 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kota - święto, którego celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby kotów i promowanie adopcji bezdomnych zwierząt. Koty mają swoje preferencje, u różnych osobników przeważa prawa albo lewa strona. Kotki częściej bywają „prawołapne”, a kocury lewo. Warto zaobserwować u swojego kota, której łapki chętnie używa, np. żeby wyciągnąć coś z jakiegoś zakamarka – powiedziała PAP Joanna Iracka, weterynarz i behawiorystka.

Koty to takie „dziwoki” wśród zwierząt. Np. nie wyczuwają słodkiego smaku. Dlaczego?

Joanna Iracka: Bo w zasadzie nie mają receptorów odpowiedzialnych za jego wyczuwanie, choć zdarzają się pojedyncze osobniki, które lubią słodkie rzeczy, ale generalnie to nie jest smak, który zwraca ich uwagę. Koty to mięsożercy, więc nie miały ewolucyjnej potrzeby, aby wyszukiwać miód czy słodkie owoce.

Dlaczego koty mruczą?

Z różnych powodów. Czasem dlatego, że się samoleczą, bo wibracje towarzyszące mruczeniu mają korzystne, gojące działanie, regenerujące mięśnie i układ kostny. Poza tym mruczą, kiedy są zadowolone, ale także wówczas, kiedy je coś boli albo są zaniepokojone. Opiekun kota rozpozna z kontekstu, z całej mowy ciała zwierzęcia o co w danym momencie mu chodzi, co do nas mówi. Być może dałoby się przeprowadzić analizę akustyczną i na jej podstawie znaleźć różnice w mruczeniu przy różnych stanach emocjonalnych, ale tak „na ucho” jest to niemożliwe.

Proszę powiedzieć, dlaczego koty udeptują swoich właścicieli łapkami?

Uważa się, że to zachowanie przetrwałe z wczesnego dzieciństwa, dlatego że kocięta, kiedy są głodne, ugniatają gruczoły mlekowe matki, żeby przyspieszyć wypływanie mleka. Szczenięta też tak robią.

Koty się pocą?

Tak, ale wyłącznie na łapkach, a raczej na ich opuszkach – tylko tam mają gruczoły potowe. Innym ich sposobem na chłodzenie się jest dyszenie.

Czy istnieją koty mańkuty?

Tak, koty mają swoje preferencje, u różnych osobników przeważa prawa albo lewa strona. Kotki częściej bywają „prawołapne”, a kocury lewo. Proponuję, aby zaobserwować u swojego kota, której łapki chętnie używa, np. żeby wyciągnąć coś z jakiegoś zakamarka.

Czym się różni koci nos od ludzkiego?

Koci nos, a więc i węch, jest o wiele bardziej czuły, niż u człowieka, co pozwala im na identyfikację osobników, wyczucie zarówno ofiar, jak i drapieżników, daje im bardzo dużo informacji o świecie.

Koty są także wyposażone w narząd Jakobsona albo inaczej lemieszowo-nosowy - to takie specjalne narzędzie do wykrywania feromonów (u człowieka jest on w zaniku), z którego informacja jest przekazywana w pierwszej kolejności do układu limbicznego, czyli tego, który zawiaduje emocjami i wpływa na wydzielanie hormonów.

Koty też wydzielają feromony, używają ich m.in. do znakowania swojego otoczenia ocierając się policzkiem. Np. jak kot, jest odprężony, dobrze się czuje i pociera się o różne punkty, zostawi tam feromony i kiedy znajduje się ponownie w ich zasięgu, to wie, że to jest miejsce bezpieczne. Jeżeli kot jest pobudzony seksualnie – np. kotka w rui - i znakuje moczem, to zostawi informacje o swoim stanie reprodukcyjnym, w ten sposób informuje samca, że tu jest. A kocur po zapachu moczu jest w stanie rozpoznać, jak dawno ten znak został zostawiony i o jakiej porze warto szukać partnerki. Poza tym znakowanie terenu służy temu, żeby zawiadomić inne koty, że ten obszar jest zajęty, co pozwala unikać spotkań z innymi osobnikami tego samego gatunku – koty to zwierzęta terytorialne.

A czym się charakteryzują kocie uszy?

Są trochę podobne do radarów. Koty słyszą bardzo dobrze w porównaniu do ludzi, słyszą też inne częstotliwości, np. ultradźwięki, które są często są wydawane przez ich ofiary. Potrafią ruszać każdym uchem niezależnie, kręcić nimi o 180 stopni, w czym pomagają im 32 mięśnie.