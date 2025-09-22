Naukowiec z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwrócił uwagę, że w ostatnich latach można zaobserwować pewną tendencję w pogodzie. - Chociażby wrzesień, z którym mamy obecnie do czynienia, przypomina trochę wrzesień rok temu. Miesiąc ten znów jest ciepły i na razie temperatura w tym okresie jest sporo powyżej normy - powiedział. - Czekaliśmy na pewnego rodzaju ochłodzenia, a zamiast tego uzyskujemy dość wysokie temperatury - dodał.

Jego zdaniem wszystko na to wskazuje, że prawdopodobnie nie będzie to ostatnia fala ciepła tej jesieni. Prof. Chojnicki zwrócił też uwagę, że obecnie warunki pogodowe dyktują pochodzące z południa fale ciepła z nad Afryki. - O ostatniej fali ciepła myślimy zazwyczaj we wrześniu, jednak potrafi się ona pojawić również w październiku, a często nawet w grudniu i w styczniu - wskazał klimatolog.

Przygotowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozy długoterminowe wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu tygodni średnia temperatura w Polsce będzie oscylowała - w zależności od przyjętego wariantu i regionu kraju - od 4 st. do 17 st. C. Najcieplej ma być na północnym zachodzie, a najniższe temperatury spodziewane są na południowym wschodzie. Natomiast prognozy na najbliższe cztery miesiące wskazują, że temperatura powietrza będzie w normie lub powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Żeby mieć złotą polską jesień, to potrzebna jest niekoniecznie gorąca, lecz ciepła, a zarazem spokojna pogoda - powiedział prof. Bogdan Chojnicki.

Astronomiczna jesień rozpoczyna się wieczorem 22 września.