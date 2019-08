W dokumencie przekazanym PAP w sobotę przez biuro prasowe Episkopatu Polski, jego autorzy przypominają, że 80 lat temu narodowosocjalistyczne Niemcy rozpętały drugą wojnę światową. Pierwsze bomby zostały zrzucone w piątek 1 września 1939 roku na miasto Wieluń, przynosząc bolesne straty i zniszczenia. Zginęło lub zostało rannych wielu cywilów. Również szpital i jego bezbronni pacjenci ucierpieli. W Wieluniu rozpoczęła się straszliwa katastrofa II wojny światowej, która dotknęła Polskę i wiele innych narodów. Tego samego dnia nieprzyjacielskie działa okrętowe zaatakowały Westerplatte.

Biskupi polscy i niemieccy przypominają w nim też o o sześciu milionach Polaków, w tym trzech milionach Polaków narodowości żydowskiej, którzy padli ofiarą zbrodniczego systemu nazistowskiego. "Zdajemy sobie sprawę z bólu, który wycierpiały ofiary i ich bliscy i który jest odczuwany po dziś dzień. Wojna spowodowała dalsze wielkie szkody i cierpienia ludzi, szczególnie z powodu przesiedleń: miliony Polaków, a następnie Niemców, musiały opuścić swoje domy i szukać nowej ojczyzny" - piszą biskupi w wydanym dokumencie.

Biskupi wzywają w nim do przezwyciężenia cierpienia i bolesnych wspomnień poprzez szczere uczestnictwo w procesie pojednania między narodem polskim i niemieckim. "W tym celu czerpiemy siłę z odwagi polskich biskupów, którzy zaprosili Niemcy i Polskę w 1965 roku, by z determinacją poszukiwały prawdy i podążały ścieżkami pojednania. Ich przesłanie, znane zwłaszcza ze słów <wybaczamy i prosimy o przebaczenie>, otworzyło nowy rozdział w stosunkach między naszymi narodami, a niemieccy biskupi przyjęli z wdzięcznością wyciągniętą do nich dłoń. Dziś okazujemy wszystkim, którzy rozpoczęli ten szczery dialog, nasz najgłębszy szacunek" – podkreślają niemieccy i polscy biskupi.

W dokumencie zaznaczają, że dzisiaj to od nas zależy umacnianie i pogłębianie jedności Europy, zbudowanej na chrześcijańskich podstawach, mimo historycznych odrębności poszczególnych narodów i państw. "Apelujemy do wszystkich, aby czerpali ze zbiorowej pamięci przeszłości, obciążonej przemocą i niesprawiedliwością, ale również z pamięci o dodających odwagi świadectwach człowieczeństwa, siłę i inspirację do dalszych wspólnych działań na rzecz pokoju i jedności” - głosi wspólny dokument biskupów polskich i niemieckich.

Na jego zakończenie niemieccy i polscy biskupi powierzają Bogu oba narody oraz Europę i cały świat. Wzywają także do modlitwy w intencji pokoju na świecie podczas wszystkich mszy św. sprawowanych 1 września. Zwracają się w nim też z apelem: "Prosimy również wszystkich wierzących, aby w swoich osobistych modlitwach wzywali o zaprzestanie wszelkich konfliktów i wojen, wszelkiego terroru i wszelkiej przemocy oraz błagali o pokój dla wszystkich ludzi. Niech Maryja, Królowa Pokoju, wspiera nas w naszych prośbach i modlitwach swoim wstawiennictwem u swego Syna Jezusa Chrystusa”.

Dokument podpisali: kard. Reinhard Marx, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec i abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz Współprzewodniczący Grupy Kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec: abp Ludwig Schick i bp Jan Kopiec.