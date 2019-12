"Odkrywanie historii jest jak podróż. Możesz wybrać się w nią w każdej chwili, łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. A kiedy wyruszysz w świat historii, zobaczysz, że jest ciągle żywy i aktualny. Pełen dramatycznych wydarzeń, które zmieniły oblicze Polski. A oddziela cię od nich tylko cienka bariera twojego ekranu. Bo we współczesnym świecie historia jest na wyciągnięcie ręki" - podkreślono w filmie promującym portal, który prezes IPN wraz ze współpracownikami przedstawił w środę w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie. "Poznaj ważne tematy polskiej historii. Czytaj, słuchaj, oglądaj" - dodano.

Instytut Pamięci Narodowej działa już od 20 lat. Blisko 3000 wydanych książek, tysiące artykułów, ponad 500 wystaw oraz nieustająca dyskusja i praca nad badaniem naszej najnowszej historii. Historii dramatycznej, ale zwycięskiej; historii z lat 1917-1989 - powiedział prezes IPN Jarosław Szarek, dodając, że portal Przystanekhistoria.pl będzie ważną formą realizacji misji IPN i nowoczesnym narzędziem edukacji historycznej.

Przystanekhistoria.pl jest odpowiedzią na technologiczne, cywilizacyjne zmiany. Internet jest tym miejscem przekazu wiadomości, z którego najczęściej korzysta młodzież i nauczyciele. Przystanek Historia jest dla każdego, kto interesuje się historią - zachęcał do wejścia na portal Szarek.

Dodał też, że nazwa nowego serwisu IPN nawiązuje do wykreowanej przez Instytut i funkcjonującej od kilku lat marki "Przystanek Historia" – stacjonarnego centrum edukacyjnego działającego nie tylko w Warszawie, ale również w wielu innych miastach w kraju i za granicą.

Nowy portal, w którym dostępna jest - jak zaznacza IPN - największa biblioteka cyfrowa w Polsce, a także niepublikowane dotąd dokumenty, ma za zadanie prezentować w atrakcyjnej i przejrzystej formule aktualne ustalenia historyczne pracowników IPN oraz osób współpracujących z Instytutem. IPN podał, że portal tworzą 400 artykułów popularnonaukowych, tysiąc filmów i prawie 800 publikacji cyfrowych, w każdej chwili dostępnych do pobrania.

Poza prezesem Instytutu nowy portal przedstawił jego redaktor naczelny dr Rafał Leśkiewicz, który współkieruje pracami Biura Badań Historycznych IPN.

Wirtualna podróż, prawdziwa historia - to hasło promujące portal Przystanekhistoria.pl - najnowsze cyfrowe dziecko IPN. Portal, który w syntetycznej, bardzo dosłownej formule, prezentuje dzieje Polski i Polaków w XX wieku. Portal, który ma zachęcić nie tylko tych, którzy historię znają, ale przede wszystkim tych, którzy o historii wiedzą bardzo niewiele - powiedział Leśkiewicz. Zachęcając do zapoznawania się z licznymi materiałami portalu, wymienił m.in. unikatowe, niepublikowane wcześniej ponad trzyminutowe nagranie dotyczące stanu wojennego, którego 38-lecie wprowadzenia przypada w piątek.

"Trawler "Regulus", którego stan wojenny został u wybrzeży Kanady, 23 grudnia 1981 r. zawinął do Vancouver. Tu doszło do przedziwnej dyskusji z komunistycznym dyplomatą. Prezentujemy autentyczne nagranie z tej rozmowy i dokument opisujący sytuację na statku" - czytamy we wstępie do tego nieznanego opinii publicznej źródła historycznego. Do wydarzeń stanu wojennego - jak zapewnił prezes IPN - w nowym serwisie odnosi się kilkadziesiąt materiałów.

Patronami portalu są Józef Piłsudski, Anna Walentynowicz i Mały Powstaniec. Te trzy postacie przyjęliśmy jako symbolicznych reprezentantów trzech epok historii Polski w XX wieku – II Rzeczypospolitej, Polski pod rządami komunistów, ale też Polski czasów II wojny światowej - podkreślili twórcy portalu. Nasi bohaterowie kształtowali nie tylko dzieje Polski, ale też nasze wyobrażenia o wartościach moralnych: poświęcenia, odpowiedzialności, odwagi – dziś są już częścią historii, którą opisujemy. Temu ma służyć Przystanek Historia - dodali redaktorzy.

Spotkanie pracowników IPN z dziennikarzami było również okazją do przedstawienia m.in. oryginalnych dzienników Hansa Franka – generalnego gubernatora okupowanych ziem polskich, które są przechowywane w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej.