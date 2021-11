Archiwum Akt Nowych przypomina, że w roku 2021 mija 80. rocznica rozpoczęcia przez Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w szwajcarskim Bernie akcji ratowania Żydów z Zagłady. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2021 - Rokiem Grupy Ładosia.

Podkreślono, że Aleksander Ładoś był politykiem związanym z PSL "Piast", znanym publicystą, ale przede wszystkim dyplomatą, który zdobywał doświadczenie od pierwszych chwil odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach swojej służby dyplomatycznej był członkiem delegacji polskiej na rozmowy pokojowe z Rosją Sowiecką w Mińsku i Rydze.

"W 1940 roku został mianowany posłem RP w Bernie w Szwajcarii. Tam wraz z pracownikami placówki prowadził akcję +Sprawy paszportowe+, pod tym kryptonimem organizował dla polskich Żydów paszporty krajów Ameryki Południowej. Ich posiadacze byli wywożeni z okupowanej Polski do miejscowości Vittel we Francji i w ten sposób ratowani przed Holokaustem. Była to największa akcja dyplomatyczna na rzecz ratowania Żydów" - napisano w informacji prasowej Archiwum Akt Nowych.

Przekazano, że w zasobie Archiwum Akt Nowych znajduje się korespondencja dyplomatyczna Aleksandra Ładosia, dokumenty Poselstwa w Bernie będące unikatowym zapisem akcji ratowania Żydów z Holokaustu.

Z okazji Roku Grupy Ładosia Archiwum Akt Nowych udostępnia online ich skany. Dokumenty można zobaczyć pod adresem: https://www.aan.gov.pl/berno/.