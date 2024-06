W oświadczeniu resort podał, że misja archeologiczna pracująca w pobliżu mauzoleum Agi Khana w południowo-wschodniej części Egiptu odkryła 33 grobowce datowane na okres późny (712–332 p.n.e.) i okres grecko-rzymski (od 332 p.n.e. do IV w. n.e.).

Cenna wiedza na temat chorób

Zdaniem badaczy znalezisko dostarczy wiedzy na temat chorób, które występowały w tym czasie wśród Egipcjan.

Niektóre mumie wykazują oznaki anemii, niedożywienia, chorób płuc, gruźlicy i osteoporozy – powiedziała Patricia Piacentini, szefowa włoskiej części grupy archeologów i profesorka egiptologii na Uniwersytecie w Mediolanie.

Prace wykopaliskowe od 2018 roku

Zespół egipsko-włoski prowadzi wspólne prace wykopaliskowe od 2018 roku, wokół mauzoleum Agi Khana, na zachodnim brzegu Nilu.

Egipt regularnie ogłasza informacje dotyczące odkryć archeologicznych. Zdaniem niektórych ekspertów wiadomości im poświęcone mają większe znaczenie niż te o polityce i gospodarce. Ten 106-milionowy kraj, pogrążony w kryzysie ekonomicznym, liczy na ożywienie branży turystycznej, która obejmuje ok. dwa mln miejsc pracy i odpowiada za 10 proc. PKB. Kair oczekuje, że do 2028 r. roczna liczba turystów wyniesie 30 mln. Przed pandemią Covid-19 Egipt co roku gościł ok. 13 mln odwiedzających.