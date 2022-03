We wtorek afrykańska działaczka społeczna z Liberii Leymah Roberta Gbowee odwiedziła Uniwersytet Gdański i studentki, które w ramach organizowanej przez noblistkę pomocy stypendialnej kształciły się w Kijowie i musiały stamtąd uciec z powodu wojny. Schronienie znalazły w Gdańsku i mogą kontynuować naukę w gdańskiej uczelni.

Wykład noblistki

Noblistka spotkała się również z władzami UG i wygłosiła wykład dla studentów Wydziału Nauk Społecznych.

Gdy miałam 18 lat, świat, który tak dobrze znałam, diametralnie się zmienił. Nagle ludzie mówili mi, że nie mogę z kimś porozmawiać, bo ta osoba należy do innej grupy etnicznej - zaczęła wystąpienie Leymah Roberta Gbowee.

Dzisiaj podobnie świat Ukraińców jest całkowicie różny od tego, w którym żyli dwa tygodnie temu. Tak samo świat Polaków, Romów, Węgrów, a nawet Liberyjczyków - dodała.

Działaczka opowiadała o tym, jak zabrała się do zmiany swojego świata oraz jak współcześnie ludzie zapominają o człowieczeństwie - ujawniła źródło swojej motywacji do działania.

Nadzieja jest jak kluczyki do samochodu. Dzięki niej możesz pojechać gdzie chcesz, ale nie zrobisz tego z pustym bakiem. Potrzebujesz paliwa. Dla mnie takim paliwem jest wściekłość. To dzięki niej mogę wyjść na ulicę protestować, sprzeciwić się władzy - wyjaśniła Leymah Roberta Gbowee.

Jeśli możesz coś zrobić, żeby zmienić nasz świat, to zrób to. Pozwól, aby historia cię osądziła. Zostań zapamiętany tak, jak Mahatma Gandhi, Martin Luther King i Nelson Mandela, a nie jak Władimir Putin — zakończyła spotkanie liberyjska noblistka.

Kim jest Leymah Roberta Gbowee?

Leymah Roberta Gbowee jest afrykańską działaczką społeczną z Liberii. Zorganizowała kobiecy ruch chrześcijanek i muzułmanek pod nazwą Masowa Akcja Kobiet Liberii na rzecz Pokoju (Women of Liberia Mass Action for Peace), który położył kres wojnie domowej w Liberii w 2003 roku i doprowadził dwa lata później do wyboru Ellen Johnson-Sirleaf na prezydenta Liberii. W 2011 roku Gbowee, wraz z Ellen Johnson-Sirleaf i Tawakel Karman z Jemenu, została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla za walkę bez przemocy o bezpieczeństwo kobiet i prawo kobiet do pełnego uczestnictwa w procesie budowania pokoju.