W mediach społecznościowych pojawiła się fala krytyki pod adresem firm reklamujących się na antenie Telewizji Republika.

Ikea: Nie byliśmy świadomi

Na platformie X Ikea poinformowała, że od 4 stycznia nie będzie reklam firmy w TV Republika. "Sprawdziliśmy z domem mediowym Wavemaker, który w naszym imieniu odpowiada za zakup czasu reklamowego w mediach. Okazało się, że Tv Republika od niedawna jest częścią pakietu stacji tematycznych, oferowanych przez Polsat. Pakiet kupuje się w całości, zatem nie byliśmy świadomi zmiany oferty. Od jutra nie będzie już naszych reklam w TV Republika" - napisano.

MBank napisał na X: "Nie wspieramy działań tej stacji" oraz "wstrzymaliśmy emisję reklam".

Kontrowersyjne wypowiedzi Jana Pietrzaka i Marka Króla

Skandal wybuchł po słowach Jana Pietrzaka, które padły na antenie Telewizji Republika. Satyryk mówiąc o imigrantach przyjmowanych do Polski, nawiązał do obozów koncentracyjnych. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy (...) tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców, ponieważ nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata - mówił.

Były naczelny tygodnika "Wprost" i b. poseł Marek Król w rozmowie o migrantach i działaniach UE powiedział, co należy zrobić z imigrantami, którzy zostaną przymusowo przeniesieni do Polski, ale nie chcą tu być. Prosty sposób: to należy im czipy tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie - ocenił.

Bojkot Ikei

Po decyzjach IKEA Polska i mBanku internauci zaczęli nawoływać bojkotu firm. Jak ja nie lubię chodzić do @IKEA - stwierdził Michał Rachoń.

Kto od teraz w Ikei kupuje. Ten jest zwyczajnym wujem - ocenił Rafał Ziemkiewicz

Wycofują reklamy, więc bojkotujmy sieć IKEA! Dołącz do naszych dziennikarzy! - napisał Tomasz Sakiewicz.