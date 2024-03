Dziennikarz poinformował na platformie X, że zakończyła się jego "batalia" odnośnie tekstów o "układzie wrocławskim", a uchylony wyrok oczyścił go z zarzutu pomówienia.

Układ wrocławski

Portal wirtualnemedia.pl przypomina, że chodzi o teksty z 2021 roku, w których Harłukowicz ujawnił "tajną analizę Centralnego Biura Śledczego o początkach słynnej agencji R4S Hofmana. Agencja miała zbudować swoją potęgę m.in. na zleceniach od spółek skarbu państwa, do których wchodzili znajomi polityka".

W styczniu bieżącego roku doszło jednak do porozumienia między Hofmanem i XHP a Harłukowiczem i "Gazetą Wyborczą". Wszystkie spory zostały zakończone na skutek tego porozumienia zaproponowanego przez Adama Hofmana – podkreśla dziennikarz w rozmowie z wirtualnemedia.pl.

Bardzo się cieszę, ponieważ to najlepszy dowód na to, że przygotowując publikacje na temat "układu wrocławskiego", dochowałem wszelkiej staranności. Cieszy mnie, że bohaterowie mojego tekstu, Adam Hofman i jego współpracownicy ze spółki R4S, dzisiaj XHP, po miesiącach doszli do tego samego wniosku i zdecydowali się wycofać pozwy - dodaje.

Efekt mrożący

Piotr Rogowski, pełnomocnik procesowy Agory, mówi z kolei portalowi wirtualnemedia.pl, że "w ocenie sądu, będące przedmiotem pozwu materiały prasowe przygotowane zostały z dochowaniem wymaganej staranności i nie prowadziły w żadnym razie do bezprawnego naruszenia dóbr osobistych powodów".

Jak sądzimy, to na skutek tych orzeczeń Adam Hofman i spółka XHP zdecydowali się na wycofanie wszystkich spraw, które wcześniej - w celu wywołania tzw. efektu mrożącego - zainicjowali w reakcji na treść materiałów prasowych. Strony tych postępowań nie zawierały żadnej ugody, a jedynie podpisały porozumienie, na podstawie którego Adam Hofman i spółka XHP wycofali wszystkie powództwa cywilne oraz prywatne akty oskarżenia - zaznacza prawnik.