Czy twój kot cię kocha? Po czym poznać, że kot cię kocha? Cóż… koty mają różne charaktery. Niektóre lubię głaskanie, inne nie. Niektóre z nich są skrajnymi indywidualistami, inne z kolei mogłyby cały czas przebywać w towarzystwie człowieka. Ich charakter może też znacznie się zmienić wraz z wiekiem. Niezależnie od tego istnieją wspólne zachowania, które pozwalają stwierdzić, że kot wręcz przepada za swoim właścicielem!

Kot chętnie do ciebie przychodzi i przebywa w twoim towarzystwie

Gdy kot chętnie do ciebie przychodzi i często przebywa w twoim towarzystwie możesz mieć pewność, że darzy cię sympatią. Jeśli dodatkowo śpi w twoim towarzystwie jest to kolejny dowód na to, że cię uwielbia.

Pamiętaj, że niektórym kotom wystarczy sama obecność człowieka w tym samym pomieszczeniu. Niektóre nie lubią głaskania, inne z kolei uwielbiają leżenie na kolanach. To, co jest najważniejsze to pozwolenie kotu, by cieszył się naszym towarzystwem w sposób, który mu odpowiada.

Kot śpi blisko ciebie

Jeśli twój kot zamiast własnego legowiska wybiera drzemkę obok ciebie – np. na biurku podczas gdy pracujesz lub na fotelu obok ciebie – jest to niezbity dowód na to, że cię uwielbia. Okazuje przez to pragnienie bycia blisko ciebie.

Kot zbliża głowę do twojej lub cię liże

Na kocich policzkach znajdują się gruczoły, które produkują zapach istotny z punktu widzenia komunikacji. Jeśli kot chce zostawić na tobie jak najwięcej swojego zapachu to tak, jakby próbował zaznaczyć cię tylko dla siebie. Gdy kot przytula się do twojej głowy, obwąchuje twarz lub nawet ją liże, pokazuje ci, że uważa cię za część swojej rodziny. W taki sposób koty okazują też sobie wzajemnie sympatię, pielęgnując swoje futro.

Kot delikatnie cię… podgryza

To nie pomyłka! Jeśli twój kot nie zatapia zębów w twoim ciele, ale delikatnie chwyta nimi za skórę – oznacza to, że jest mu w tym momencie bardzo miło i chce nam to okazać. Delikatne podgryzanie to nic innego jak wyznacznik kociej miłości!

Ogon twojego kota przybiera kształt znaku zapytania

Ogon pokazuje jak kot czuje się w twojej obecności. Ruch kociego ogona może wskazywać na irytację, zdenerwowanie, strach i wiele innych uczuć i nastrojów. Koci ogon może jednak również wskazywać na pozytywne emocje. Ogon w kształcie znaku zapytania wskazuje na przywiązanie i zaufanie wobec właściciela. Czy gdy wracasz do domu, twój kot czeka na ciebie przed drzwiami, a jego ogon jest uniesiony w powietrzu i wygięty w łuk? To oznacza, że cieszy się na twój widok i tak wyraża swoją radość.

Twój kot mruży oczy

Delikatne i powolne mrużenie oczu to znak, że twój kot czuje się komfortowo. To także wyraz silnego zaufania i sygnał, że zwierzę czuje się bezpiecznie w twoim pobliżu.

Kot odsłania swój brzuch

Kot, który się boi unosi grzbiet i przede wszystkim utrudnia dostęp do brzucha. Osłania dzięki temu narządy wewnętrzne i szyję. Gdy kot pokazuje swój brzuch oznacza to, że bardzo ufa swojemu właścicielowi. Gdy więc twój kot wyleguje się przy tobie na plecach i pozwala głaskać się po brzuszku jest to dowód największego zaufania, przywiązania i miłości. Brzuch to jedna z najwrażliwszym części jego ciała.

Kot ugniata cię łapkami

Ugniatanie łapkami pochodzi z czasów gdy twój kot był młody i w ten sposób stymulował przepływ mleka u swojej matki. Gdy kot ugniata łapkami w dorosłym życiu oznacza to duże zadowolenie i radość. Przed ugniatanie łapkami koty wzmacniają więzi i wyrażają swoją miłość.

Chętnie komunikuje się z tobą za pomocą miauczenia

Koty miaucząc komunikują się ze swoim właścicielem. Niektóre z nich tonem miauczenia są wręcz w stanie przekazać swoje potrzeby i nastój. Inaczej miauczą gdy są zdenerwowane, inaczej gdy chcą jeść, jeszcze inaczej gdy chcą się bawić. Kot, który lubi swojego właściciela chętnie się z nim „komunikuje” wyrażając swoje potrzeby i wiedząc, że może liczyć na ich spełnienie.

"Stalking"

Być może twój kot chodzi za tobą niczym cień i nie odstępuje cię na krok? Może to oznaczać, że traktuje cię jak swojego przyjaciela. Kot podąża za tobą, ponieważ lubi twoje towarzystwo. Warto też pamiętać, że może to oznaczać, że chce zwrócić na siebie uwagę. Dlaczego? Być może przyszła pora na zabawę, przytulanie lub… karmienie?