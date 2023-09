Reklama

Wrzesień to doskonały czas na wypad w góry i idealna okazja, by odkrywać uroki szlaków popularnych latem. Zastanawiasz się, gdzie jechać w góry we wrześniu? Podpowiadamy! Oto pomysły na wrześniowe wycieczki w góry.

Nim jednak wyruszysz w podróż odpowiedz sobie na pytanie, czego oczekujesz od wyjazdu. Jeśli chcesz wybrać się na popularne szlaki górskie, które latem cieszą się największą popularnością warto odwiedzić Tatry lub Karkonosze. Z kolei jeśli wolisz alternatywne, mniej utarte szlaki dobrym pomysłem mogą okazać się Bieszczady lub Beskidy.

Tatry - Czerwone Wierchy

Jeśli lubisz podziwiać wspaniałe widoki i krajobrazy to wyjazd w Tatry jesienią jest dla ciebie. O tej porze roku zwierzęta takie jak świstaki czy kozice chętniej pojawiają się w okolicach ścieżek niż latem, gdy ścieżki są pełne tłumów.

Czerwone Wierchy mogą się wydawać jesiennym klasykiem Tatr jednak malownicze szczyty we wrześniu nie mają sobie równych. Na Czerwone Wierchy składają się 4 zjawiskowe szczyty. Możemy tu zobaczyć roślinę o nazwie sit skucina, której liście wraz z dojrzewaniem owoców, barwią się na czerwono. To właśnie za jej sprawą Czerwone Wierchy mają jesienią tak wyjątkowy, czerwono-brunatny kolor!

Beskidy – Babia Góra w Beskidzie Żywieckim

Babia Góra to najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Ma wysokość 1725 m n.p.m. i jest najwyższą pozatatrzańską górą w Polsce. Nazywana jest również Królową Beskidów lub Matką Niepogód. W Beskidzie Żywieckim możemy obserwować jesień od ściółki aż po korony drzew. Między świerkami rosną paprocie i złote trawy. To kierunek idealny dla osób, które cenią sobie piękne krajobrazy. Babia Góra to także doskonały punkt widokowy.

Bieszczady – Tarnica

Tarnica to najwyższy szczyt Bieszczad po polskiej stronie. Ma 1346 m. n.p.m. i stanowi najbardziej atrakcyjny punkt widokowy w polskich Bieszczadach. Można dostrzec z niej panoramy najbliższych grzbietów polskiej części Bieszczadów, a w pogodne dni również Tatry, Gorgany, Połoninę Równą, a nawet górę Vlădeasa i Pietrosula Rodnei.

Wśród najciekawszych miejsc na wrześniowe wycieczki w górach znajdują się także tatrzańska Dolina Chochołowska, bieszczadzka Połonina Wetlińska, Śnieżka, czyli najwyższy szczyt Karkonoszy i Góry Sokole - mniej znane pasmo w Sudetach.