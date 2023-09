Reklama

Odpowiedni wiek na pierwszą "komórkę"

Wybranie odpowiedniego wieku, by dać dziecku pierwszą "komórkę", jest niezwykle trudne. Dbając o zdrowie i właściwy rozwój swoich pociech, rodzice nie chcą popełnić błędu. Z drugiej strony odczuwają dużą presję ze strony najmłodszych, którzy niczego tak bardzo nie pragną, jak swojego smartfona.

Odpowiedni moment to bardzo indywidualna kwestia, która zależy od dojrzałości dziecka. Ten sam dylemat mają rodzice na całym świecie. Brytyjski dziennik "The Telegraph" poprosił o radę pięciu specjalistów zajmujących się funkcjonowaniem dzieci w świecie nowych technologii.

Co mówią eksperci?

"Moi chłopcy nie mieli telefonów, dopóki nie skończyli odpowiednio 14 i 13 lat. Tak, myśleli, że jestem okropną matką i tak, brnęłam pod prąd, ale przeprowadziłam badania nad algorytmami social mediów i wnioski były szokujące. Tworzą atmosferę podziałów, przyczyniają się do osądzania innych, izolacji i niepokoju” - twierdzi Sue Fennessy, założycielka WeAre8, jedynej na świecie zrównoważonej platformy mediów społecznościowych.

Jak mówi, dopiero teraz zaczynają być widoczne społeczne efekty używania telefonów komórkowych, z którymi młodzież ma do czynienia od lat.

"Równowaga jest kluczowa"

"Dałabym telefon mojemu dziecku tylko wtedy, jeśli byłoby to konieczne ze względów bezpieczeństwa - kiedy musi przez jakiś czas zostać bez opieki lub wraca samo ze szkoły. Dla mnie najlepszym momentem, by dać dziecku smartfon jest pierwszy rok szkoły średniej, kiedy dzieci muszą być bardziej niezależne w nauce" - uważa Danielle Baron, psycholog dziecięca i pedagog.

Zanim dała córce telefon dobrze sprawdziła urządzenie i jego ustawienia. Aby zawsze był z nią kontakt, zadbała o to, by połączenia telefoniczne i smsy były możliwe również po wykorzystaniu limitu wi-fi.

"Czerpiąc z mojego doświadczenia jako psychologa, zdaję sobie sprawę z uzależniającej mocy telefonów wyzwalającej dopaminę. Nasza czujność ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci. Widziałam też negatywne skutki nadmiernej kontroli rodzicielskiej. Zdrowa równowaga jest kluczowa" – wyjaśnia ekspertka.

Wpływ smartfonów na zdrowie

Zdaniem dra Lawrence’a Cunninghama, redaktora medycznego w UK Care Guide i emerytowanego lekarza rodzinnego telefony mogą mieć też pozytywny wpływ na młodzież.

"Pozwoliłbym mojemu dziecku mieć telefon - ze względów bezpieczeństwa, ale także po to, aby pomóc dostosować się do rówieśników, co może być pozytywne dla zdrowia psychicznego. Z mojego doświadczenia wynika, że idealny wiek na pierwszy telefon to około 11 do 12 lat. Jest to wiek, w którym wiele osób zaczyna samodzielnie chodzić do szkoły, więc telefony są przydatnymi narzędziami komunikacji” – mówi lekarz.

Długi czas spędzany przed ekranem telefonu, zwiększa ryzyko otyłości u dzieci - przypomina Światowa Organizacja Zdrowia.

"Kluczowe znaczenie mają granice czasu spędzanego ze smartfonem i uczenie dzieci odpowiedzialnego korzystania z niego. Interakcje twarzą w twarz są niezbędne do rozwoju relacji społecznych. Dzieci, które nadmiernie korzystają z telefonu, często mają z tym problemy” - podkreślają eksperci.

Jaki telefon wybrać?

Najnowsza wersja telefonu nie jest dziecku potrzebna – uważa Hamid Bangura, trener personalny i mentor młodzieży. Jego zdaniem to nie tylko może uczynić go celem kradzieży, ale również okazać się niebezpieczne, gdy dziecko idzie ulicą ze wzrokiem wpatrzonym w ekran telefonu.

"Jako ojciec trzech córek nie pozwoliłbym moim dzieciom mieć smartfonu przed rozpoczęciem szkoły średniej. Wtedy będą miały więcej czasu bez nadzoru, więc myślę, że ważne jest, aby móc się z nimi połączyć” - mówi.

Z kolei według Rachel Barber-Mack, dyrektor wykonawczej Media Smart, przed 13. rokiem życia dzieci potrzebują tylko urządzenia, które pozwoli im wysyłać wiadomości i dzwonić.

"Większość platform mediów społecznościowych ma minimalny wiek 13 lat, nie ma powodu, aby młodsze dziecko miało smartfona” - wyjaśnia.

I dodaje, by nie ulegać presji w rodzaju "Ale wszyscy moi przyjaciele mają...”. "Moje dziecko ma obecnie siedem lat. Na razie on, jak i większość jego rówieśników, używa tabletów i iPadów w domu w wyznaczonych granicach. Czy pozwolę mojemu dziecku mieć smartfon? Tak, ale to dopiero, kiedy pójdzie do szkoły średniej, ponieważ będzie to dla niego oznaczało nowy etap wolności.”