Rak jelita stanowi 1 na 10 przypadków nowotworu.Jednocześnie jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów spowodowanych nowotworem na świecie. Wynika to głównie z braku objawów na wczesnym etapie rozwoju. Z tego względu choroba jest zazwyczaj rozpoznawana zbyt późno, aby można było ją leczyć.

Większość obecnych immunoterapii przynosi korzyści niewielkiej grupie pacjentów z rakiem jelita. Szacuje się, że jest to mniej niż 10 proc. Odkrycie naukowców ma być jednak przełomem badawczym, który pozwoli na wypracowanie skuteczniejszego leczenia pacjentów cierpiących na ten rodzaj nowotworu.

W jaki sposób komórki odpornościowe mogą zahamować rozwój raka?

Badacze odkryli, że komórki odpornościowe T gamma delta znajdujące się w jelicie grubym mają kluczowe znaczenie w zapobieganiu rakowi jelita. Naukowcy zauważyli korelację między limfocytami a korzystnymi wynikami klinicznymi u osób cierpiących na ten rodzaj nowotworu. Pacjenci z większą liczbą tego typu komórek odpornościowych mieli większe szanse przeżycia i częściej doświadczali wyzdrowienia. Limfocyty T gamma delta pełnią funkcję obrońców na pierwszej linii. Oznacza to, że nieustannie patrolują i chronią komórki nabłonkowe wyściełające jelita.

Rak wzrasta i ulega podziałowi właśnie w jelicie grubym. Najczęściej zaczyna się od drobnych i niewinnych polipów. Prowadzi to do rozrostu tkanki błony śluzowej. Okazuje się, że duży wpływ na limfocyty T gamma delta może mieć mikrobiom, czyli mikroorganizmy zamieszkujące tę część przewodu pokarmowego. Naukowcy odkryli, że im większy i bardziej różnorodny jest mikrobiom w jelicie grubym, tym wyższe stężenie cząsteczki TCF-1 na komórkach T gamma delta. Ta cząsteczka hamuje naturalną odpowiedź immunologiczną. Oznacza to, że komórki T gamma delta nie są tak skuteczne w walce z rakiem jelita. Naukowcy przeprowadzili eksperyment, w którym usunęli białko TCF-1 u myszy. Skutkiem tego była dużo większa odpowiedź immunologiczna przeciwko rakowi jelita i znaczne zmniejszenie wielkości guzów nowotworowych.

Czy mikrobiom może pomóc nam w walce z rakiem?

Na ten moment istnieje podejrzenie, że w przyszłości będzie można manipulować mikrobiomem, a w dalszej kolejności limfocytami T w jelicie grubym, aby poprawić ich zdolności do walki z rakiem. Zdaniem badaczy jest to bardzo ważny krok, który może doprowadzić do wcześniejszych badań przesiewowych i terapii, nawet w przypadku innych nowotworów oraz chorób.

Zespół chce też dokładnie zbadać związek między komórkami odpornościowymi, drobnoustrojami i komórkami nowotworowymi jelit. Jest to niezwykle ważne, zważywszy na rosnącą częstotliwość występowania tego nowotworu u młodszych osób. Zdobyta wiedza może okazać się pomocna w rozumieniu i identyfikowaniu czynników ryzyka. Przyczyni się też do ulepszenia badań przesiewowych w kierunku raka jelita.