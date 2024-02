Kobieta, która posługuje się nazwą użytkownika tea4vendetta w serwisie Reddit, opublikowała w środę wpis o treści: "Umrę w ciągu najbliższego roku. Od 3 lat oddaję krew i mam raka jelita grubego. Byłam zbyt przerażona, aby poddać się kolonoskopii, a teraz mam raka jelita grubego w końcowym stadium. To moja wina”. O sprawie napisał dailymail.co.uk.

Internautka dodała, że nie zamierza się leczyć z powodu swojej choroby i że "umrze w ciągu roku": "Zawaliłam, ale teraz muszę podejmować decyzje. Nie zamierzam szukać żadnego leczenia. Każde leczenie tylko przedłuża moje życie, zamiast je ratować". "Nie mogę obciążać mojej rodziny moją śmiercią i chcę, aby mój ostatni rok życia był pozytywny. Nie chcę być w hospicjum podczas moich ostatnich dni" – wyjaśniła.

Wzrost zachorowań na raka jelita grubego wśród młodych osób

Podczas gdy ogólna liczba przypadków raka regularnie spada w ostatnich dekadach, lekarze są zaskoczeni wzrostem liczby przypadków raka jelita grubego u osób młodych, u których do tej pory ryzyko zachorowania było niskie.

Eksperci nie są pewni, co stoi za tym wzrostem i badają, czy w grę może wchodzić nowoczesna dieta, antybiotyki czy infekcje grzybicze. Ponadto, zbyt późne wykrycie choroby i zbyt późne wdrożenie leczenia mogą przyczyniać się do zgonów młodych osób, ponieważ często nie podejrzewa się u nich choroby.

Użytkowniczka powiedziała, że nie powie rodzinie o swojej diagnozie, ponieważ "nie chce przedłużać ich cierpienia". W czwartym stadium rozwoju rak rozprzestrzenił się na inne części ciała, leczenie nie powiodło się i choroba uważana jest za nieuleczalną. Pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi około 14 procent.

W latach 90. tylko 11 proc. przypadków raka jelita grubego dotyczyło osób w wieku poniżej 55 lat. Obecnie liczba przypadków wzrosła ponad dwukrotnie, a osoby w tej grupie wiekowej stanowią obecnie jedną piątą wszystkich nowych diagnoz, zgodnie z najnowszymi danymi z 2021 roku.

Dane z badania opublikowanego w czasopiśmie JAMA Surgery wykazały, że do 2030 roku występowanie raka jelita grubego wzrośnie o 90 procent u osób w wieku od 20 do 34 lat.

Komentarze po wpisie użytkowniczki

Użytkowniczka Reddita "wpadła w spiralę myśli" po usłyszeniu swojej diagnozy, pisząc: "Wszyscy musimy umrzeć, więc chyba teraz przyjmuję śmierć?". Dodała, że ma tylko 31 lat i że "jest smutna, że nie mogła zrobić więcej ze swoim życiem”. "Właśnie dowiedziałam się, że jestem bezpłodna. Nigdy też nie podążałam za swoimi marzeniami, po prostu zawiodłam w tym życiu. Mam nadzieję, że po tym życiu będzie kolejne, w którym będę mogła się zrehabilitować" – pisała.

Niektórzy komentujący sami byli pacjentami chorymi na raka i oferowali wskazówki. Jeden z użytkowników o pseudonimie Desperate-Face-6594 napisał: "Twoje myśli wydają się pędzić. Nie znam twojej lokalnej organizacji, ale w wielu miejscach pacjentom chorym na raka oferowana jest pomoc".

Użytkownik doradził również kobiecie, by powiedziała o diagnozie swojej rodzinie, by jej śmierć nie nadeszła nagle: "Jeśli chodzi o twoją rodzinę, bliscy lepiej radzą sobie ze śmiercią z powodu raka niż z nagłą śmiercią, ponieważ mają czas, aby przemyśleć, co chcą powiedzieć i trochę się nad tym zastanowić".

"Proszę, rozważ raz jeszcze swoje leczenie. Może to dodać wiele lat do twojego życia, a to da ci czas na zrobienie niektórych rzeczy, które czujesz, że przegapiłeś" – napisał inny użytkownik.

Po licznych komentarzach kobieta zamieściła wpis o treści: "Zamierzam poddać się leczeniu i nie zamierzam się jeszcze poddawać. Dziękuję za zrozumienie i wsparcie. Naprawdę to doceniam i jestem bardzo wdzięczna za współczucie i słowa mądrości. Naprawdę tego potrzebowałem i jestem bardzo wdzięczna".

"Epidemia" wśród młodych osób

31-letnia mieszkanka Waszyngtonu jest jedną z tysięcy młodych osób, u których każdego roku diagnozuje się raka jelita grubego. Daily Mail pisze także o innych przypadkach. Daniel Lucas, wówczas 27-letni, zaczął odczuwać krew w stolcu w 2017 roku, ale przez dwa lata był błędnie diagnozowany, podczas gdy lekarze myśleli, że ma zapalenie okrężnicy, chorobę Leśniowskiego-Crohna lub zapalenie wyrostka robaczkowego.

Guz został wykryty dopiero w trzecim stadium zaawansowania, co oznaczało, że rozprzestrzenił się poza okrężnicę i był zbyt zaawansowany, by można go było leczyć. Lucas zmarł w 2022 roku w wieku 35 lat.

U Jordana Knighta z Bethel Park w Pensylwanii zdiagnozowano raka okrężnicy w czwartym stadium zaawansowania w wieku zaledwie 29 lat. Wypróbował wiele opcji leczenia, uczestniczył w badaniach klinicznych i przeszedł wiele operacji. Nie udało się jednak wyleczyć raka i Knight zmarł w 2021 roku w wieku 31 lat.

W przypadku młodych ludzi, którzy przeżyją, choroba może zbierać żniwo na inne sposoby. U Marisy Maddox zdiagnozowano raka okrężnicy w trzecim stadium w wieku 29 lat. Przed diagnozą urodziła syna i chciała mieć więcej dzieci. Powiedziano jej jednak, że ostre skutki radioterapii zastosowanej w celu ratowania jej życia spowodowały tak duże uszkodzenie jajników, że to niemożliwe.

Rak jelita grubego. Objawy

Rak jelita grubego zwykle zaczyna się jako niewielka narośl, zwana polipem, na wewnętrznej wyściółce okrężnicy lub odbytnicy - części jelita grubego. Z czasem komórki w tych polipach mogą zacząć dzielić się w niekontrolowany sposób, wywołując raka.

We wczesnych stadiach często nie powoduje on żadnych zauważalnych objawów, dlatego lekarze twierdzą, że każda osoba w wieku 45 lat i starsza powinna raz na dekadę poddać się badaniu przesiewowemu w kierunku tego nowotworu za pomocą kolonoskopii. Możliwe jest również poddanie się badaniom przesiewowym w młodym wieku po rozmowie z lekarzami.

Wczesne objawy ostrzegawcze choroby mogą obejmować zmianę nawyków jelitowych, krew w kale, niewyjaśnioną utratę wagi i nagłe zmęczenie lub osłabienie - spowodowane utratą krwi.

Organizacja charytatywna Fight Colorectal Cancer twierdzi, że jeśli choroba zostanie wykryta we wczesnym stadium nim rozprzestrzeni się na inne obszary, dziewięciu na dziesięciu pacjentów przeżyje ponad pięć lat po postawieniu diagnozy.

American Cancer Society szacuje, że w 2024 roku odnotowanych zostanie 106 600 nowych przypadków raka okrężnicy i 46 200 nowych przypadków raka odbytnicy. Zdaniem organizacji, w 2024 roku odnotowanych zostanie 53 000 zgonów z powodu tego nowotworu, co uczyni go drugą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu raka.