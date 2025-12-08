IBRiS zapytał Polaków o to, jakie potencjalne sojusze rządowe akceptują (ZA), a jakim są przeciwni (PRZECIW). Największe emocje wzbudza hipotetyczna koalicja KO z Konfederacją.
Odrzucone scenariusze koalicyjne
- Koalicja Obywatelska z Konfederacją: Tylko 4,2 proc. respondentów popiera ten sojusz, natomiast zdecydowana większość, aż 84,4 proc., jest mu przeciwna.
- Koalicja PiS z Konfederacją Korony Polskiej: Za takim rozwiązaniem opowiada się 25,7 proc. ankietowanych, a sprzeciw wyraża 62,2 proc. badanych.
- Szeroka koalicja prawicy (PiS + Konfederacja + Konfederacja Korony Polskiej): Podobne odczucia budzi szeroki alians na prawicy. Popiera go 25,9 proc. respondentów, a nie chce 62,4 proc.
- Obecny kształt koalicji rządowej (KO + Lewica + PSL + Polska 2050): To rozwiązanie cieszy się największą akceptacją, wynoszącą 40,6 proc. poparcia, choć nadal 55 proc. badanych jest mu przeciwnych.
- Koalicja PiS z Konfederacją: Ta opcja budzi najmniejszy sprzeciw spośród wszystkich badanych koalicji. Przeciwne jest jej 46,5 proc. ankietowanych, a popiera ją 36,7 proc.
Analiza wyników koalicyjnych wskazuje na dwa skrajne nastroje społeczne. Aż 84,4 proc. ankietowanych nie chce, by Koalicja Obywatelska zawierała sojusz z Konfederacją. Największą akceptację z badanych opcji, bo aż 40,6 proc., zdobywa kontynuacja obecnej koalicji rządowej (KO, Lewica, PSL i Polska 2050). Koalicja PiS z Konfederacją ma najmniej przeciwników, których jest 46,5 proc., przy jednoczesnym poparciu 36,7 proc. badanych.
