W poniedziałek, przed godziną 11:00, w jednym z największych centrów handlowych w stolicy Norwegii, Storo Storsenter, wybuchł alarm. Policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie. Na miejsce skierowano kilkanaście radiowozów i karetki pogotowia. Funkcjonariusze natychmiast ewakuowali dom towarowy. Policja nie poinformowała o żadnych ofiarach wśród klientów i personelu.

Zatrzymany 19-latek z arsenałem

Policjanci szybko zatrzymali domniemanego sprawcę strzelaniny. Okazał się nim 19-letni mężczyzna. Przy zatrzymanym znaleziono broń palną, amunicję, a także kij bejsbolowy i nóż. Po intensywnym przeszukaniu budynku, centrum handlowe, które ma powierzchnię 56 tys. m kw. i mieści ponad 140 sklepów, ponownie otwarto około godziny 11:40.