Karol Nawrocki był gościem w Kanale Zero. Prezydent udzielił wywiadu a także odpowiadał na pytania widzów. Nie tylko on był obecny w studiu Kanału Zero. Pojawił się tam również prezydencki kucharz.

Co lubi jeść Karol Nawrocki?

W szybkim Q&A, czyli pytaniach i odpowiedziach, ujawnił, jakie jest ulubione danie Karola Nawrockiego. Jeśli ktoś stawiał na schabowego albo kebaba, mocno się pomylił. Jak ujawnił w rozmowie z Kanałem Zero Łukasz Miecznikowski, prezydent jest fanem tego, co z morza. Okazuje się, że Karol Nawrocki kocha ryby.

Reklama

Może jest to spowodowane tym, że jest nad morzem - stwierdził kucharz prezydenta. Dodał, że ulubione ryby Karola Nawrockiego to łosoś oraz troć bałtycka a także białe ryby takie jak dorsz i sandacz. Generalnie ryba w każdej postaci: smażona, wędzona, duszona. Kocha wszystko, co związane z morzem - wyjaśnił Miecznikowski.

Czego nie jada Karol Nawrocki?

Czy jest coś, czego prezydent nie lubi? Kucharz zaprzeczył. Nie ma takiej rzeczy. Prezydent Nawrocki jest taki jak my - taki jak ja, taki jak ty. Jest wspaniałym, zwykłym, naprawdę zwykłym człowiekiem, który ciężką pracą doszedł tam, gdzie dzisiaj jest, i nie ma dla niego rzeczy, które są niedobre. Zje tak naprawdę wszystko - powiedział.

Burza wokół wypowiedzi kucharza Karola Nawrockiego

Za tę wypowiedź dostało mu się od internautów. Wielu z nich stwierdziło, że Miecznikowski uprawia propagandę. "Czy w polityce nawet kucharze na pełen etat muszą uprawiać propagandę?", "Nie da się tego słuchać", "Nawet kucharze uprawiają propagandę", "Więcej cukru się nie dało?" - pisali pod postem z nagraniem.