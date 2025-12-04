Monika Olejnik od wielu lat prowadzi "Kropkę nad i". Dziennikarka słynie z ostrego języka i głośnego wyrażania swoich poglądów oraz krytyki wobec gości, których zaprasza do swojego programu.

Monika Olejnik skrytykowała Karola Nawrockiego. Za co?

W środowy wieczór otrzymała nagrodę specjalną podczas gali "VIVA! People Power 2025". Odbierając ją, w swoim przemówieniu skrytykowała Karola Nawrockiego za veto dotyczące ustawy łańcuchowej. Do tematu wróciła w rozmowie z Plejadą.

Jestem oburzona tym, że pan prezydent jest przeciwko psom. Pan prezydent chyba źle przeczytał tę ustawę. To nie dotyczy tego, że psy mają być zamykane w dwudziestometrowych boksach. To tego nie dotyczy! Niech pan prezydent przeczyta jeszcze raz - wyznała Olejnik.

Monika Olejnik wytyka błąd prezydentowi

Dziennikarka TVN stwierdziła, że jej zdaniem Karol Nawrocki popełnił duży błąd. Może posłucha weterynarzy, którzy opowiadają, co się dzieje z psami po zimie, które są na łańcuchach. Naprawdę, nie bądźmy najbardziej zacofani, bo nigdzie już nie ma psów na łańcuchach.(...) Apeluję do polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli za tą ustawą, żeby byli odważni i przeciwstawili się prezydentowi - stwierdziła.

Monika Olejnik chwali Martę Nawrocką. O co apeluje?

Monika Olejnik została zapytana również o Martę Nawrocką. Tym razem pojawiło się wiele komplementów. Dziennikarka stwierdziła, że cieszy się, że to właśnie ona jest pierwszą damą. Bardzo się cieszę, że podobnie jak ja jest przeciwko hejtowi i przemocy. Mam tylko nadzieję, że będzie patrzyła, co się dzieje po prawej stronie z hejtem i z przemocą i że będzie zwracała na to uwagę - stwierdziła Olejnik.