Drugą turę wyborów prezydenckich 2025 wygrał Karol Nawrocki. Wielkim przegranym jest Rafał Trzaskowski, który cieszył się tylko przez chwilę, gdy podano wyniki exit poll i to z nich wynikało, że wygrał to starcie.

Rafał Trzaskowski przegrał wybory. Celebryci krytykują

Wśród osób, które postanowiły skomentować przegraną przedstawiciela KO była Joanna Racewicz. Wytknęła sztabowi Rafała Trzaskowskiego nieporadność.

Katalog nieporadności sztabu RT, jego pychy nie do przyjęcia. Nawet dla kogoś, kto wierzył. A najgorsze, że to recydywa. Porażka już była. Pamiętacie kampanię 5 lat temu? No właśnie… Nie ma co gniewać się na wyborców KN, obrażać, że "głupi naród" i "wybrał sutenera i gangstera". Bo wielu głosowało na KN w kontrze do RT. W niezgodzie na monopol władzy rządu i pałacu. Ze strachu przed tym, czego RT nie umiał obronić. W podziwie dla "gościa, który udźwignął ataki" - napisała Racewicz.

Monika Olejnik pisze o porażce Rafała Trzaskowskiego

Głos w sprawie przegranej Rafała Trzaskowskiego zabrała również Monika Olejnik. Dziennikarka TVN24 i prowadzącą "Kropkę nad i" stwierdziła wprost, że porażka kandydata KO to wina jego sztabu. Zauważyła, że obecna sytuacja w kraju dobitnie pokazuje, jak głęboko Polska jest dziś podzielona.

Wejście na szczyt - to nie koniec drogi, trzeba nieustannie pracować nad sobą! Sukces nie spada z nieba. Szczególnie politycy zapominają o tym. Polska podzielona. Zwycięzcą został Karol Nawrocki. Sztab Trzaskowskiego przegrał na własną prośbę. A poza tym - bez silnej edukacji nie było i nie będzie silnej demokracji. Mam apel do WSZYSTKICH polityków - zjednoczcie się w walce przeciwko agresji. Agresja nie jest prawicowa, lewicowa lub liberalna - jest tragiczna dla wszystkich! - napisała Olejnik.