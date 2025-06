Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich 2025. Różnica między nim a kandydatem KO, czyli Rafałem Trzaskowskim wyniosła 370 tys. głosów. Wśród tych, którzy pogratulowali Nawrockiemu zwycięstwa byli m.in. Andrzej Duda, prezydent RP a także Ursula von der Leyen, Wiktor Orban czy Wołodimir Zełensky.

Sławomir Mentzen gratuluje Karolowi Nawrockiemu. Pisze na co ma nadzieję

Wśród tych, którzy zamieścili gratulacyjne posty znalazł się również Sławomir Mentzen.Gratulacje dla prezydenta Elekta Karola Nawrockiego! (...) Mam nadzieję, że będzie pan dobrze reprezentował nasz kraj, że nie powtórzy pan błędów poprzedników, że tym razem rzeczywiście będzie inaczej, niż zawsze do tej pory - napisał na platformie X.

Lider Konfederacji zaznaczył, że ma nadzieję, że Nawrocki będzie pamiętał, że "wygrał dzięki milionom głosów ludzi, którzy nie głosowali na Pana w I turze, którzy zagłosowali na pana przeciwko Trzaskowskiemu, którzy zagłosowali na pana pomimo tego, że był pan popierany przez PiS".

Lider Konfederacji przypomina Nawrockiemu konkretne deklaracje

Do swojego wpisu dołączył zdjęcie z Karolem Nawrockim, który trzyma w dłoniach podpisaną w programie Mentzena deklarację. Udało się Panu przekonać moich wyborców bardzo konkretnymi deklaracjami, podpisanymi u mnie w Toruniu. Udało się Panu przekonać moich wyborców, że ma Pan krytyczne zdanie co do wielu ważnych działań poprzednich rządów PiS - pisze Mentzen.

Ci ludzie chcieli zmiany, chcieli, żeby w Polsce w końcu coś się zmieniło. Oczekują, że tym razem będzie inaczej, że tym razem rzeczywiście ktoś powstrzyma wprowadzanie nowych podatków, nie pozwoli na dalsze ograniczania gotówki, nie będzie pozwalał na ograniczanie wolności słowa i nie będzie stawiał interesów Ukrainy na równi z naszymi. Dziękuję Panu za te miesiące zdrowej rywalizacji w kampanii wyborczej i szczerze życzę powodzenia w służbie dla Polski! - czytamy w poście lidera Konfederacji.