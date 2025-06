W niedzielę odbyła się druga tura wyborów prezydenckich 2025. Kandydatami, którzy brali w niej udział byli Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Według pierwszych sondażowych wyników wygrał Rafał Trzaskowski niewielką przewagą nad drugim kandydatem.

Matylda Damięcka komentuje wybory prezydenckie. O to się obawiała

Nie wszyscy byli przekonani o tej wygranej. Wśród nich była również Matylda Damięcka. Aktora jak zawsze skomentowała sytuację wymowną grafiką. Napisała w swoim poście, że boi się obudzić następnego dnia i zobaczyć inny wynik.

Obawy Damięckiej nie były bezpodstawne. Według wyników late poll to Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich. To on ostatecznie uzyskał najwyższy wynik i został nowym prezydentem RP.

Karol Nawrocki nowym prezydentem RP. Wymowna grafika Matyldy Damięckiej

Na instagramowym profilu Matyldy Damięckiej pojawiła się rano kolejna wymowna grafika. Nawiązywała do jednej z poprzednich, w której zamieszczone zostały dwa słowa "T.AK" i "N.IE", nawiązujące do pierwszych liter nazwisk obu kandydatów. To właśnie proste "N.IE" zagościło na Instagramie Damięckiej. Tym samym aktorka wyraziła niechęć do nowo wybranego prezydenta. Do grafiki dodany został hashtag "isieobudzilam".