Matylda Damięcka słynie z wymownych grafik. Rysunki, które pojawiają się na jej Instagramie często są komentarzem do tego, co dzieje się w Polsce. Swoimi grafikami Matylda Damięcka porusza ważne sprawy społeczne, ale często również polityczne.

Tym razem swoim rysunkiem odniosła się do wyborów prezydenckich 2025. Aktorka tym, co narysowała wbiła szpilę Karolowi Nawrockiemu. Wspomniała również o tym, że po tym, co publikuje, dostaje groźby. Napisała również, co zamierza z tym zrobić.

Matylda Damięcka uderza grafiką w Karola Nawrockiego

Już niebawem w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 do rywalizacji o fotel głowy państwa będą rywalizować Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Matylda Damięcka zamieściła na swoim Instagramie grafikę, którą uderzyła w kandydata z ramienia PiS. Opublikowała słownikowe znaczenia słowa "nawrót".

Nawrót - ponowne wystąpienie objawów choroby po okresie remisji - czytamy. Nawrót - zmiana kierunku ruchu na przeciwny - brzmi drugie opublikowane przez Damięcką hasło. Powrót do religijności lub odnowienie wiary po okresie wątpliwości lub kryzysu - to z kolei trzecie hasło.

Internautom to, co opublikowała Matylda Damięcka przypadło do gustu. "Idealna grafika! Oby trafiła do obojętnych", "Jak zawsze w punkt! Najmądrzejsza", "Jest pani genialna" - komentowali.

Matylda Damięcka o groźbach, które dostaje. Opublikowała oświadczenie

Matylda Damięcka na swoim Instagramie odniosła się również do gróźb, które dostaje. Opublikowała oświadczenie w tej sprawie.

Zmuszona oczekiwaną koalicją jednego z kandydatów ze skrajnie prawicowymi misiami, w najbliższych ilustracjach będę skrajnie stronnicza i nie raz, nie dwa, nie naście, sarandacie, tarandaście, ilustracyjnie złośliwa - zapowiedziała.

Poinformowała, że otrzymuje groźby od anonimowych internautów. PS Misie brunatne, nie w mojej naturze tak ot tak dawać się zastraszać. Od teraz wszelkie próby gróźb będą zgłaszane do odpowiednich władz - czytamy.

PS2 Za groźby karalne grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. W internetach też - dodała.