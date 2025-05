Karol Nawrocki już 1 czerwca w drugiej turze wyborów prezydenckich powalczy z Rafałem Trzaskowskim o fotel prezydenta RP. Okazuje się, że w tym roku wypada 15. rocznica jego ślubu z Martą Nawrocką.

Marta i Karol Nawroccy 15 lat temu wzięli ślub. Jak wyglądała uroczystość?

Jak przyznała żona Karola Nawrockiego na razie nie mieli czasu na świętowanie tego ważnego w ich życiu wydarzenia. Świętowanie rocznicy przekładamy na czas ciszy wyborczej. Będzie to rocznica inna niż wszystkie - mówi w rozmowie z "Super Expressem".

W rozmowie z tabloidem uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jak się poznali i jak wyglądał ich ślub. Wyznała, że 15 lat temu to był wyjątkowy dzień. Była przekonana, że to ten jedyny. Było wesele z najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Świetna zabawa, która trwała aż do białego rana – stwierdza Marta Nawrocka.

Żona Karola Nawrockiego o mężu: To mój najlepszy przyjaciel

Żona kandydata na prezydenta w wyborach prezydenckich 2025 przyznała, że męża traktuje jak najlepszego przyjaciela. Zawsze o wszystkim możemy porozmawiać, zawsze możemy na siebie liczyć. W ostatnich latach ma dużo obowiązków, ale mimo to zawsze znajduje czas dla mnie i dla dzieci. Kiedy jest w domu to poświęca czas rodzinie na 100%, czy to jest rozmowa z Danielem, mecz z Antkiem czy rower z Kasią - opowiada Marta Nawrocka.

Małżeństwo od 15 lat. Tak poznali się Marta i Karol Nawroccy

Jak poznali się Karol i Marta Nawroccy? Kandydatka na pierwszą damę przyznaje, że to był zupełny przypadek. Odwiedzała przyjaciółkę, która mieszkała na gdańskich Siedlcach.

Minęłam kiedyś w przejściu na schodach z chłopakiem, spotkaliśmy się wzrokiem. Zaskoczyło mnie, że tak mnie przeszył, poczułam coś niesamowitego. Poszłam do koleżanki i zaczęłam o nim opowiadać. Jak był ubrany, że był z psem. No i ona mówi, że to pewnie Karol, nasz kolega z osiedla, trenuje boks. Jej chłopak go znał. O tak się zaczęła nasza znajomość - wspomina żona kandydata na prezydenta.

Marta Nawrocka przyznała, że ujął ją szczególnie jedną rzeczą. (...) nie było dla niego żadną przeszkodą to, że mam 19 lat i dwuletniego synka – wyznała.